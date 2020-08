Imricor annuncia una collaborazione con Optoacoustics nel ramo vendite

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Imricor Medical Systems, Inc. (Società o Imricor) (ASX:IMR), leader globale quanto a prodotti per ablazione cardiaca guidata da imaging a risonanza magnetica, è lieta di annunciare una collaborazione per le vendite con Optoacoustics Ltd, leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per comunicazioni ottiche innovative e ad alte prestazioni per applicazioni nel campo della risonanza magnetica (RM).

La collaborazione andrà ad istituire un rapporto ufficiale tra Imricor e Optoacoustics per agevolare l’accesso da parte dei clienti di Imricor al Sistema di comunicazione wireless multicanale IMROC IRTM.

