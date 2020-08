MILANO--(BUSINESS WIRE)--Thales presenta l'ampliamento a oltre 300 partner tecnologici del suo ecosistema di protezione dei dati, pertanto le aziende adesso sono in grado di ridurre il rischio informatico e di garantire la sicurezza nei processi di trasformazione digitale nei nuovi mercati come Blockchain, Cloud, DevOps, IoT e firma del codice.

Con queste integrazioni tecnologiche più ampie, che ora comprendono oltre 500 prodotti e servizi IT, Thales permette a un numero maggiore di organizzazioni di integrare le proprie tecnologie di codifica dei dati, moduli di sicurezza hardware e gestione di chiavi e degli accessi con le infrastrutture IT e i servizi sul cloud già in essere per proteggere applicazioni, dati e identità.

