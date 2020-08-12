Prumo、bp和西門子與SPIC就巴西能源專案達成合作夥伴關係

里約熱內盧--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--由EIG Global Energy Partners控股的巴西民營公司Prumo以及bp和西門子已與SPIC Brasil簽訂一份具約束力的協議。根據該協議，SPIC最初將收購位於里約熱內盧Açu港的GNA I和GNA II液化天然氣發電專案的33%。SPIC還達成了另一份協議，以參與未來的GNA III和GNA IV擴建專案，預計這些專案將仰賴來自巴西大量鹽前儲量的液化天然氣和民用燃氣展開。

該協議議於2020年第四季完成，但受制於此類交易常有的某些先決條件以及其他條件的達成。

GNA I和GNA II是拉丁美洲最大的天然氣發電專案，裝機容量為3 GW——足以為多達1400萬個家庭提供能源。該建築群還包括一個液化天然氣站，總容量為每天2100萬立方公尺。裝機容量為1.3 GW的GNA I預計將於2021年上半年開始營運。該協議提高了民用天然氣樞紐策略與可再生能源專案GNA III和GNA IV擴建專案的潛力。GNA天然氣和電力建築群的計畫總投資估計約為50億美元。

SPIC Brasil對這一合作夥伴關係的貢獻集中於其在巴西的營運和專案管理策略方面的專長。西門子將透過其融資部門Siemens Financial Services以及與Siemens Energy的密切合作，提供資金、創新技術和管理類似專案的專長。此外，bp將作為關鍵的整合、創新的天然氣供應商貢獻其在液化天然氣方面的全球投資組合，而Prumo將貢獻整個港口基礎建設、營運、專案開發和整合。該夥伴關係將促進一系列專案的擴展，並展示了對完成正處於開發中的投資專案的承諾。

美銀證券和Lakeshore Partners擔任GNA及其財務投資人的財務顧問。Itaú BBA擔任SPIC的獨家財務顧問。Mattos Filho擔任GNA及其財務投資人的法律顧問。Trench Rossi Watanabe擔任SPIC的法律顧問。

西門子股份有限公司（總部位於德國柏林和慕尼黑）是全球領先的技術企業，170多年來不斷致力於卓越的工程技術、創新、品質、可靠性和國際化發展。公司業務遍及全球，專注於發電和配電、建築和分散式能源系統的智慧基礎建設以及流程和製造業的自動化和數位化等領域。透過單獨管理的公司以及為鐵路和公路運輸提供智慧交通解決方案的領導廠商Siemens Mobility，西門子正在塑造客運和貨運服務的全球市場。由於其持有上市公司Siemens Healthineers AG和Siemens Gamesa Renewable Energy的多數股權，西門子還是醫療技術和數位醫療服務以及陸上和海上風力發電環保解決方案的全球領導廠商。在截至 2019 年 9 月 30 日的2019會計年度，西門子年營收為 868 億歐元，其中淨收入為 56 億歐元。2019 年 9 月底，公司在全球擁有約 385,000 名員工。有關更多資訊，請造訪網址：www.siemens.com。

西門子的財務分支Siemens Financial Services (SFS)提供企業對企業的財務解決方案。財務專長、風險管理和產業知識的獨特結合使SFS能夠建立量身打造的創新財務解決方案。透過這些解決方案，SFS可促進成長、創造價值、增強競爭力並幫助客戶獲得新技術。SFS透過設備融資與租賃、公司貸款、股權投資以及專案與結構融資來支援投資。貿易與應收融資解決方案完善了SFS的投資組合。透過國際網路，SFS能夠充分適應特定國家的法律要求，並能夠在全球提供財務解決方案。在西門子內部，SFS是財務風險方面的專家顧問。Siemens Financial Services的全球總部位於德國慕尼黑，在全球擁有近3,000名員工。www.siemens.com/finance。

SPIC Brasil是全球能源生產商及相關專案公司中國國家電力投資集團公司(SPIC)的獨資子公司。在巴西，其被解讀為中國大型集團的專長和財務實力與澳大利亞在可再生能源領域20多年開拓性經驗的結合。目前，SPIC Brasil經營位於Minas Gerais州與Goiás州的邊界上的São Simão水力發電廠以及位於Paraíba州的千禧風電場和Vale dos Ventos風電場。在巴西，該公司在聖保羅 (SP)、納塔爾(RN), São Simão (GO) 和馬塔拉卡(PB)擁有約160名員工。SPIC Global的總裝機容量為151 GW，其在營運所在的64個國家擁有逾13萬名員工。

Prumo是負責Açu港策略發展的多業務經濟集團。我們由總部位於美國的專注於能源和基礎建設的基金EIG Global Energy Partners以及將資金分配到各個領域的活躍且創新的投資人Mubadala Investment Company控股。

透過該集團的六家公司（Porto do Açu Operações、Ferroport、Açu Petróleo、GNA、Dome和BP Prumo）以及我們的客戶和合作夥伴，Açu港為石油、天然氣、港口物流和採礦業提供服務。它的基礎建設具有支援新業務和多個工業領域的獨特潛力。

在Prumo的策略視野指導下，Açu現在是巴西最大、最有前途的企業之一。憑藉營運安全性和效率，加上該集團長期願景的優勢以及鄰近主要石油探勘盆地，Açu將整合成為因應最具挑戰性需求的最佳解決方案。

bp是一家綜合性能源企業，業務遍及歐洲、北美和南美、澳大拉西亞、亞洲和非洲。我們在79個國家展開營運。憑藉在能源領域100多年的經驗，我們對能源市場具有深刻的瞭解，並在交易、行銷、技術和創新方面擁有獨特的能力。bp的新目的是為人類和我們的星球重新構想能源，使bp在2050年或更早成為「淨零」公司，並幫助世界實現「淨零」。

EIG Global Energy Partners (EIG)是全球能源領域領先的機構投資人，截至2020年6月30日管理的資產達229億美元。EIG專注於在全球對能源和與能源相關基礎建設進行私人投資。在其38年的歷史中，EIG透過遍布六大洲36個國家的360多個專案或公司向能源行業投入了逾342億美元的資金。EIG的客戶包括美國、亞洲和歐洲的許多領先的退休金計畫、保險公司、捐贈基金、基金會和主權財富基金等。EIG的總部位於華盛頓特區，在休士頓、倫敦、雪梨、里約熱內盧、香港和首爾設有辦事處。有關更多資訊，請造訪EIG的網站www.eigpartners.com。

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