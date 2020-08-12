Prumo、bp和西门子与SPIC就巴西能源项目达成合作伙伴关系

里约热内卢--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--由EIG Global Energy Partners控股的巴西私营公司Prumo以及bp和西门子已与SPIC Brasil签订一份具约束力的协议。根据该协议，SPIC最初将收购位于里约热内卢Açu港的GNA I和GNA II液化天然气发电项目的33%。SPIC还达成了另一份协议，以参与未来的GNA III和GNA IV扩建项目，预计这些项目将依托来自巴西大量盐前储量的液化天然气和民用燃气开展。

该协议定于2020年第四季度完成，但受制于此类交易常有的某些先决条件以及其他条件的达成。

GNA I和GNA II是拉丁美洲最大的天然气发电项目，装机容量为3 GW——足以为多达1400万个家庭提供能源。该综合体还包括一个液化天然气站，总容量为每天2100万立方米。装机容量为1.3 GW的GNA I预计将于2021年上半年开始运营。该协议提高了民用天然气枢纽战略与可再生能源项目GNA III和GNA IV扩建项目的潜力。GNA天然气和电力综合体的计划总投资估计约为50亿美元。

SPIC Brasil对这一合作伙伴关系的贡献集中于其在巴西的运营和项目管理策略方面的专长。西门子将通过其融资部门Siemens Financial Services以及与Siemens Energy的密切合作，提供资金、创新技术和管理类似项目的专长。此外，bp将作为关键的集成、创新的天然气供应商贡献其在液化天然气方面的全球投资组合，而Prumo将贡献整个港口基础设施、运营、项目开发和整合。该伙伴关系将促进一系列项目的扩展，并展示了对完成正处于开发中的投资项目的承诺。

美银证券和Lakeshore Partners担任GNA及其财务投资者的财务顾问。Itaú BBA担任SPIC的独家财务顾问。Mattos Filho担任GNA及其财务投资者的法律顾问。Trench Rossi Watanabe担任SPIC的法律顾问。

西门子股份公司（总部位于德国柏林和慕尼黑）是全球领先的技术企业，170多年来不断致力于卓越的工程技术、创新、品质、可靠性和国际化发展。公司业务遍及全球，专注于发电和配电、建筑和分布式能源系统的智能基础设施以及流程和制造行业的自动化和数字化等领域。通过单独管理的公司及面向铁路和公路运输的智能交通解决方案的领先提供商Siemens Mobility，西门子正在塑造客运和货运服务的全球市场。由于其持有上市公司Siemens Healthineers AG和Siemens Gamesa Renewable Energy的多数股权，西门子还是医疗技术和数字医疗服务以及陆上和海上风力发电环保解决方案的全球领先提供商。在截至 2019 年 9 月 30 日的2019 财年，，西门子年营收为 868 亿欧元，其中净收入为 56 亿欧元。2019 年 9 月底，公司在全球拥有约 385,000 名员工。有关更多信息，请访问网址：www.siemens.com。

西门子的财务分支Siemens Financial Services (SFS)提供企业对企业的财务解决方案。财务专长、风险管理和行业知识的独特结合使SFS能够创建量身定制的创新的财务解决方案。借助这些解决方案，SFS可促进增长、创造价值、增强竞争力并帮助客户获得新技术。SFS通过设备融资与租赁、公司贷款、股权投资以及项目与结构融资来支持投资。贸易与应收融资解决方案完善了SFS的投资组合。借助国际网络，SFS能够很好地适应特定国家的法律要求，并能够在全球范围内提供财务解决方案。在西门子内部，SFS是财务风险方面的专家顾问。Siemens Financial Services的全球总部位于德国慕尼黑，在全球拥有近3,000名员工。www.siemens.com/finance。

SPIC Brasil是全球能源生产商及相关项目公司中国国家电力投资集团公司(SPIC)的全资子公司。在巴西，其被解读为中国大型集团的专长和财务实力与澳大利亚在可再生能源领域20多年开拓性经验的结合。目前，SPIC Brasil运营着位于米纳斯吉拉斯州与戈亚斯州的边界上的São Simão水力发电厂以及位于帕拉伊巴州的千禧风电场和Vale dos Ventos风电场。在巴西，该公司在圣保罗 (SP)、纳塔尔(RN), São Simão (GO) 和马塔拉卡(PB)拥有约160名员工。SPIC Global的总装机容量为151 GW，其在运营所在的64个国家拥有逾13万名员工。

Prumo是负责Açu港战略发展的多业务经济集团。我们由总部位于美国的专注于能源和基础设施的基金EIG Global Energy Partners以及将资金分配到各个领域的活跃且创新的投资者Mubadala Investment Company控股。

通过该集团的六家公司（Porto do Açu Operações、Ferroport、Açu Petróleo、GNA、Dome和BP Prumo）以及我们的客户和合作伙伴，Açu港为石油、天然气、港口物流和采矿业提供服务。它的基础设施具有支持新业务和多个工业领域的独特潜力。

在Prumo的战略视野指导下，Açu现在是巴西最大、最有前途的企业之一。凭借运营安全性和效率，加上该集团长期愿景的优势以及邻近主要石油勘探盆地，Açu将整合成为应对最具挑战性需求的最佳解决方案。

bp是一家综合性能源企业，业务遍及欧洲、北美和南美、澳大拉西亚、亚洲和非洲。我们在79个国家开展运营。凭借在能源领域100多年的经验，我们对能源市场具有深刻的了解，并在交易、营销、技术和创新方面拥有独特的能力。bp的新目的是为人类和我们的星球重新构想能源，使bp在2050年或更早点时间成为“净零”公司，并帮助世界实现“净零”。

EIG Global Energy Partners (“EIG”)是全球能源领域领先的机构投资者，截至2020年6月30日管理着229亿美元的资产。EIG专注于在全球范围内对能源和与能源相关基础设施进行私人投资。在其38年的历史中，EIG通过遍布六大洲36个国家的360多个项目或公司向能源行业投入了逾342亿美元的资金。EIG的客户包括美国、亚洲和欧洲的许多领先的养老金计划、保险公司、捐赠基金、基金会和主权财富基金等。EIG的总部位于华盛顿特区，在休斯敦、伦敦、悉尼、里约热内卢、香港和首尔设有办事处。有关更多信息，请访问EIG的网站www.eigpartners.com。

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