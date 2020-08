Thales breidt partnernetwerk en software-integraties flink uit

HUIZEN, Nederland--(BUSINESS WIRE)--Thales breidt haar partner-ecosysteem voor gegevensbescherming uit tot meer dan 300 technologiepartners. De nieuwe partners zijn actief op de domeinen blockchain, cloud, DevOps, IoT en code signing. De uitbreiding van beveiligingsmogelijkheden op deze gebieden stelt bedrijven in staat cyberrisico’s te verminderen en digitale transformatie-initiatieven beter te beveiligen.

Het grotere partner-ecosysteem zorgt ervoor dat 500 IT-producten en –diensten van verschillende leveranciers integreren met de Thales-oplossingen en de bestaande IT-infrastructuur en clouddiensten. Door makkelijker gebruik te kunnen maken van gegevensversleuteling, hardware-beveiligingsmodules, sleutelbeheer en toegangsbeheertechnologieën, zijn gegevens en identiteiten beter beschermd. Dit stelt organisaties in staat om gecentraliseerde controles op het gebied van gegevensbescherming en toegangsbeheer te implementeren voor alle processen.

"De digitale transformatie en het gebruik van de cloud zijn nu de hoeksteen van elk modern bedrijf", aldus Sebastien Cano, Senior Vice President voor Cloud Protection en Licensing Activities bij Thales. "Het is echter van essentieel belang dat degenen die écht voorop lopen in hun branche, dit doen door beveiliging door middel van security-by-design in hun processen te integreren. Door onze producten en diensten voor gegevensbescherming te integreren met honderden technologische partners, kunnen we ervoor zorgen dat klanten en hun gevoelige gegevens gedurende hun hele transformatieproces worden beschermd. Zo blijven ze de voorlopers in hun sector.”

Blockchain beveiligen

Thales werkt samen met toonaangevende bedrijven die het gebruik van blockchain-technologie stimuleren door Luna Network Hardware Security Module (HSM) te integreren. Hiermee fungeert de HSM als basis voor het vertrouwen, omdat het de blockchain-transacties beveiligt. Onlangs heeft Thales haar Luna Network HSM geïntegreerd met CLS Group, een speciale crypto-processor die is ontworpen voor de bescherming van de crypto-sleutel levenscyclus. Daarnaast is ook Hyperledger, een open source samenwerking die wordt gehost door The Linux Foundation, partner geworden.

Veilige cloud-transformatie mogelijk maken

Organisaties maken gemiddeld gebruik van 29 clouddiensten voor samenwerken, computing, relatiebeheer en data-opslag. Thales beveiligt de cloud met oplossingen voor cloudkeymanagement en toegangsbeheer die integreren met de meest gebruikte cloudplatforms en -diensten, waaronder AWS, Azure, Box, Office365 en Slack.

Thales' SafeNet Trusted Access stelt organisaties in staat om hun IT en Identity and Access Management (IAM) te moderniseren. Integraties met IGA-leveranciers zoals SailPoint maken bijvoorbeeld veilige identiteitsbeheer- en identiteitsmanagementworkflows mogelijk. Beveiliging voor privileged users wordt gerealiseerd met PAM-oplossingen zoals BeyondTrust. Tot slot wordt continue authenticatie en toegangscontrole mogelijk gemaakt door te werken met de CASB-oplossing van CipherCloud.

Hybride IT-omgevingen beveiligen

In rap tempo worden clouddiensten door organisaties omarmt. De praktijk wijst uit dat een meerderheid werkt met hybride IT-omgevingen. Een van de belangrijkste uitdagingen daarbij is het overbruggen van de kloof tussen moderne en cloud IAM-systemen. Daarom stelt de integratie van SafeNet Trusted Access met F5 BIG IP organisaties in staat om slimme single sign on (SSO) voor clouddiensten te implementeren en tegelijkertijd on premise legacy-applicaties te beveiligen.

"Data en applicaties zijn inmiddels het levensbloed van elke organisatie, ongeacht de industrie", zegt John Morgan, VP & GM Security bij F5. "Om echt te kunnen profiteren van de digitale transformatie, moeten applicaties en hun onderliggende gegevens veilig zijn. Door ons aan te sluiten bij het Thales-partnerecosysteem zetten we onze lange geschiedenis van samenwerking voort om klanten te helpen positieve bedrijfsresultaten te bereiken door middel van een veilige digitale transformatie".

Vertrouwen in DevOps mogelijk maken

Digitale certificaten om gebruikers, apparaten en applicaties onderling te authenticeren, spelen een integrale rol in de DevOps-workflows. Ze zorgen voor vertrouwen. Thales heeft haar DevOps-technologiepartners uitgebreid met Red Hat, HashiCorp, Kubernetes, VMWare Tanzu, Docker en Google voor veilige DevOps. Dit stelt klanten in staat de voordelen van automatisering, schaalbaarheid, cloudgebaseerde toepassingen en de digitale transformatie te benutten.

Beveiliging van identiteiten en data in IoT

Om de miljarden identiteiten, die met het Internet of Things (IoT) worden gecreëerd, te beveiligen, te beheren en te authenticeren, heeft Thales onlangs de integratie van haar HSM, Data Encryption en Key Management oplossingen uitgebreid met toonaangevende aanbieders van IoT-beveiligingsoplossingen, zoals Cisco, Microsoft, DigiCert, Sectigo, GlobalSign, KeyFactor en Venafi. Dankzij deze integraties kunnen organisaties de miljarden identiteiten, die de komende jaren worden gecreëerd, beveiligen.

Code signing wordt essentieel voor bedrijven

Het gebruiken van code signing is essentieel geworden voor iedere organisatie die code deelt met klanten en partners. Door gebruik te maken van code signing wordt geverifieerd wie de uitgever van een bepaalde code is. Ook wordt bevestigd dat de code sinds de ondertekening ervan niet meer is gewijzigd. Certificaten in combinatie met ondertekende software zijn een belangrijke manier om te bepalen of software afkomstig is van een legitieme bron.

Vandaag de dag vereisen veel softwaremarkten, waaronder mobiele app stores, dat de code voldoet aan specifieke eisen voor digitale ondertekening. Een van deze eisen is dat aanvragers hun privé-sleutel moeten genereren en opslaan met behulp van een FIPS 140-2 Level 2 gecertificeerde hardware-oplossing. Dit kan een Hardware Security Module (HSM) zijn die de identiteit beschermt. De HSM's van Thales gaan nog een stap verder in de beveiliging door het ondertekeningsmateriaal op te slaan in een hardwaredevice. Hierdoor wordt de authenticiteit en integriteit van een codebestand gewaarborgd. Thales code signing partners zijn onder andere Adobe, DigiCert, GlobalSign, Microsoft, KeyFactor en Venafi.

Over Thales

Thales (Euronext Paris: HO) is wereldleider in technologie en geeft de wereld van morgen vandaag vorm. Thales biedt oplossingen, producten en diensten aan klanten in de sectoren luchtvaart, ruimtevaart, transport, defensie en digitale identiteit en security. Met 80.000 medewerkers in 68 landen genereerde Thales in 2018 een omzet van €19 miljard (op pro forma basis, inclusief Gemalto).

Thales investeert vooral in digitale innovaties zoals Connectivity, Big Data, Artificial Intelligence en cybersecurity. Technologieën die bedrijven, organisaties en overheden ondersteunen in hun beslissende momenten.

Thales Nederland is onderdeel van de internationale Thales Groep. Zo’n 2.200 medewerkers werken in Hengelo, Enschede, Huizen, Delft, Den Haag en Eindhoven aan de ontwikkeling, productie en integratie van hightech systemen. Bijvoorbeeld radar, command & control, OV chipkaart, communicatiesystemen en cybersecurity voor defensie, transport en security.