道達爾（中國）投資與阿里巴巴合作以推動數位轉型

中國杭州--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--道達爾（中國）投資有限責任公司（Total (China) Investment，以下簡稱「公司」）已簽署一份諒解備忘錄(MoU)，以尋求與阿里巴巴集團（以下簡稱「阿里巴巴」）(NYSE: BABA; SEHK: 9988)進行策略性合作，並利用其各自的資源推動該公司在中國業務的數位轉型。

根據該諒解備忘錄，兩家公司將運用阿里巴巴商業作業系統(ABOS)展開深度合作。道達爾（中國）投資將利用阿里巴巴在電子商務、線上支付、在地服務、供應鏈、大數據和組織管理等方面的一流數位能力與技術。該合作夥伴關係將為道達爾在中國的服務站、潤滑油和特殊流體業務提供數位基礎設施和支援，從而協助該公司提高其產品和服務的可及性和靈活性，加快其品牌零售和經銷店佈局，並推動永續成長機會。

道達爾已在中國經營業務近40年。此次合作標誌著道達爾已成為首家利用阿里巴巴ABOS的國際能源公司，樹立了能源產業的數位轉型基準。

道達爾（中國）投資總裁晏安(Ian Lepetit)表示：「數位科技是道達爾所有業務部門達成卓越目標的關鍵動力。道達爾集團的志向是透過數位轉型計畫，到2025年每年為公司創造15億美元的價值。中國擁有世界領先的數位創新環境和實現數位創新的沃土。我們希望，這種合作夥伴關係不僅可以改善我們在該國的業務，而且可以創造最佳實務，我們可以將該做法推廣到道達爾集團的海外業務，每天為全球超過800萬客戶提供更好的產品、服務和更好的客戶體驗。」

阿里巴巴集團副總裁靖捷(Jet Jing)表示：「道達爾為全球能源產業最重要的參與者之一，以出色的產品和服務陣容而聞名。很榮幸能夠攜手合作並利用阿里巴巴商務作業系統來加速道達爾的數位轉型，特別是在產品創新、客戶獲取、訂單履行和組織發展方面。我們相信ABOS將支援道達爾建立以資料科技為動力、以客戶為中心的作業系統。ABOS因阿里巴巴的整合式平臺和客戶接觸點而蓬勃發展，還將促使道達爾為更多客戶服務，為每個客戶提供最充分的服務，並以更低的成本和更有效的方式提供更好的客戶體驗。」

該合作夥伴關係將涵蓋道爾達（中國）投資的主要業務活動（包括服務站，潤滑油業務和汽車保養業務），並將與阿里巴巴數位經濟中的10多個業務部門合作。道達爾將擁有跨平臺、面對消費者的店面，該店將很快在市場上推出。客戶將能夠隨時隨地在淘寶、天貓、支付寶、Eleme和Amap等各種流行應用程式上享受道達爾產品和服務的無縫線上到離線體驗。

道達爾長期以來一直追求數位轉型。為了有效實施數位策略，道達爾調整了企業組織結構，設立數位長的新職位，並為各業務部門任命數位主管。

關於阿里巴巴集團

阿里巴巴集團的使命是讓天下沒有難做的生意。公司旨在建構未來的商業基礎設施。其願景是讓客戶相會、工作和生活在阿里巴巴，並成為一家出色的公司，持續發展102年。

關於道達爾中國

道達爾已在中國經營業務近40年。該集團是第一家進入中國海上油氣探勘和提煉業務的國際能源公司。

透過由4,000多名員工組成的團隊，該公司積極參與中國能源產業的整個價值鏈，包括探勘與生產、天然氣、再生能源與電力、煉油與化工，以及行銷與服務活動。道達爾一直與中國合作夥伴在中國以及全球不斷開發新的商機。

關於道達爾

道達爾是業務廣泛的能源集團，生產和銷售燃料、天然氣和低碳電力。我們的10萬名員工致力於盡量為更多的人提供更安全、更平價、更清潔的更佳能源。我們活躍在130多個國家/地區，旨在成為負責任的主要能源業者。

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