道达尔（中国）投资与阿里巴巴合作以推动其数字化转型

中国杭州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--道达尔（中国）投资有限责任公司（Total (China) Investment，以下简称“公司”）已签署一份谅解备忘录(MoU)，以寻求与阿里巴巴集团（以下简称“阿里巴巴”）(NYSE: BABA; SEHK: 9988)进行战略合作，并利用其各自的资源推动该公司在中国业务的数字化转型。

根据该谅解备忘录，两家公司将基于阿里巴巴商业操作系统(ABOS)开展深度合作。道达尔（中国）投资将利用阿里巴巴在电子商务、在线支付、本地服务、供应链、大数据和组织管理等方面的领先数字能力与技术。该合作伙伴关系将为道达尔在中国的服务站、润滑油和特种流体业务提供数字基础设施和支持，从而帮助该公司提高其产品和服务的可及性和灵活性，加快其品牌零售和经销店布局，并推动可持续增长机会。

道达尔已在中国开展业务近40年。此次合作标志着道达尔已成为首家利用阿里巴巴ABOS的国际能源公司，树立了能源行业的数字化转型基准。

道达尔（中国）投资总裁晏安(Ian Lepetit)表示：“数字技术是我们在道达尔所有业务部门实现卓越目标的关键动力。道达尔集团的志向是通过数字化转型计划到2025年每年为公司创造15亿美元的价值。中国拥有世界领先的数字创新环境和实现数字创新的沃土。我们希望，这种合作伙伴关系不仅可以改善我们在该国的业务，而且可以创造一种最佳做法，我们可以将该做法推广到道达尔集团的海外业务，从而每天为全球超过800万客户提供更好的产品、服务和更好的客户体验。”

阿里巴巴集团副总裁靖捷(Jet Jing)表示：“作为全球能源行业最重要的参与者之一，道达尔以出色的产品和服务阵容而闻名。能够合作并利用阿里巴巴商务操作系统来加速道达尔的数字化转型是一种优势，特别是在产品创新、客户获取、订单履行和组织发展方面。我们相信ABOS将支持道达尔建立以数据技术为动力、以客户为中心的操作系统。ABOS借助阿里巴巴的集成平台和客户联络点而蓬勃发展，还将促进道达尔服务于更多客户，充分服务于每个客户，并以更低的成本和更有效的方式提供更好的客户体验。”

该合作伙伴关系将涵盖道尔达（中国）投资的主要业务活动（包括服务站，润滑油业务和汽车保养业务），并将与阿里巴巴数字经济中的10多个业务部门合作。道达尔将拥有一个跨平台的面向消费者的店面，该店将很快投放市场。客户将能够随时随地在淘宝、天猫、支付宝、Eleme和Amap等各种流行应用上享受道达尔产品和服务的无缝在线到离线体验。

道达尔长期以来一直在追求数字化转型。为了有效实施其数字战略，道达尔调整了企业组织结构，确立了首席数字官的新职位，并为各业务部门任命了数字官。

关于阿里巴巴集团

阿里巴巴集团的使命是让天下没有难做的生意。公司旨在构建未来的商业基础设施。其愿景是让客户相会、工作和生活在阿里巴巴，并作为一家出色公司持续发展102年。

关于道达尔中国

道达尔已在中国开展业务近40年。该集团是第一家进入中国海上油气勘探和提炼业务的国际能源公司。

通过一支由4,000多名员工组成的团队，该公司积极参与中国能源行业的整个价值链，包括勘探与生产、天然气、可再生能源与电力、炼油与化工以及营销与服务活动。道达尔一直与中国合作伙伴在中国以及全球范围内不断开发新的商机。

关于道达尔

道达尔是一家业务广泛的能源集团，生产和销售燃料、天然气和低碳电力。我们的10万名员工致力于向尽可能多的人提供更安全、更平价、更清洁的更佳能源。我们活跃在130多个国家/地区，旨在成为负责任的主要能源企业。

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