FOSTER CITY, Californië & NOTTINGHAM, Engeland--(BUSINESS WIRE)--ANA Therapeutics, een in Silicon Valley gevestigde biotech-startup, en Quotient Sciences, een toonaangevende leverancier van innovatieve oplossingen voor geneesmiddelenontwikkeling en -productie, hebben vandaag een samenwerking aangekondigd ter ondersteuning van de productie van ANA Therapeutics ‘kandidaat-geneesmiddel, ANA001 (niclosamide-capsules), die ze ontwikkelen als een mogelijke behandeling voor COVID-19. Als onderdeel van de samenwerking zal Quotient de capsuleformulering opschalen, het productieproces karakteriseren en optimaliseren en de continuïteit van het geneesmiddel garanderen door middel van klinische onderzoeken.

Laboratoriumexperimenten hebben aangetoond dat niclosamide de replicatie van SARS-CoV-2 (het virus dat COVID-19 veroorzaakt) stopt, waardoor het een veelbelovende kandidaat is om de verspreiding van COVID-19 te verminderen. Niclosamide werd eerder door de FDA goedgekeurd als een behandeling voor lintworm en hoewel het momenteel niet in de VS op de markt wordt gebracht, staat het op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie en wordt het al decennia gebruikt om miljoenen mensen over de hele wereld veilig te behandelen.

