A Prumo, a bp és a Siemens partnerségi megállapodást kötött az SPIC-vel brazíliai energiaipari projektek kivitelezése céljából

RIO DE JANEIRO--(BUSINESS WIRE)--Az EIG Global Energy Partners irányítása alatt álló, magánkézben lévő brazíliai vállalat, a Prumo, valamint a bp és a Siemens kötelező érvényű megállapodást írtak alá az SPIC Brasillal. A megállapodás értelmében az SPIC első lépésként megvásárolja a Rio de Janeirói mélyvízi kikötő, az Açu Superport területén folyó GNA I és GNA II „LNG-to-power” (cseppfolyósított földgáz felhasználása villamos energia előállítására) projektek 33%-os tulajdonrészét. Az SPIC ugyanakkor megállapodást kötött arról is, hogy részt vesz a tervezett bővítést célzó, GNA III és GNA IV létesítmények megépítését célzó projektek megvalósításában, amelyek létesítményekben várhatóan LNG-t, azaz cseppfolyósított földgázt és helyi forrásból, a hatalmas brazíliai ultramély tengeri lelőhelyekről származó gázt használnak majd a villamos áram előállítására.

A megállapodás 2020 negyedik negyedévére ütemezett zárása többek közt az ilyen típusú ügyletek esetében szokásos előfeltételek teljesülésének függvénye.

A GNA I és a GNA II a gázüzemű villamos erőművek építését célzó legjelentősebb projekt Latin-Amerikában, amelynek eredményeként 3 GW-os — azaz akár 14 millió háztartás ellátását biztosító — beépített (létesítményi) kapacitás áll jön létre. A projekt keretében megépítésre kerülő komplexumnak részét képezi egy LNG terminál is, amelynek teljes kapacitása napi 21 millió m3. A GNA I, amelynek beépített kapacitása 1,3 GW, a tervek szerint 2021 első felében kezdi meg működését. A megállapodás elősegíti a hazai földgáz hasznosítására és a megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló stratégia alapján elindított, bővítést célzó GNA III és GNA IV projektek megvalósítását is. A GNA gáz- és villamoserőmű-komplexum teljes tervezett beruházási költsége körülbelül 5 milliárd USA dollár.

Az SPIC Brasil részvétele a partnerségi megállapodásban a vállalat brazíliai üzemeltetés és projektmenedzsment terén birtokolt hozzáértésén alapul. A Siemens – finanszírozási egységén, a Siemens Financial Services-en keresztül, és szorosan együttműködve a Siemens Energy-vel – tőkét és innovatív technológiát biztosít, illetve a hasonló projektek menedzselése terén birtokolt szakértelmével támogatja az együttműködő feleket. A bp globális LNG portfóliójával segíti a projekt megvalósítását, kulcsfontosságú integrált és innovatív gázellátóként fellépve, míg a Prumo a teljes kikötői infrastruktúrát és üzemeltetést biztosítja, valamint ellátja a projektfejlesztési és -integrálási feladatokat. Az együttműködési megállapodás elősegíti egy sor projekt kiterjesztését is, és biztosítékot jelent arra nézve, hogy a már megkezdett beruházások megvalósításra kerülnek.

A GNA és a GNA szponzorainak pénzügyi tanácsadója a BofA Securities és a Lakeshore Partners volt. Az SPIC-t kizárólagos pénzügyi tanácsadóként az Itaú BBA támogatta. A GNA és a GNA szponzorainak jogi tanácsadói szerepét a Mattos Filho töltötte be. Az SPIC jogi tanácsadójaként a Trench Rossi Watanabe vett részt a megállapodás megkötésében.

A Siemens AG (Berlin és München) globális technológiai nagyvállalat, amelynek neve már több mint 170 éve egyet jelent a mérnöki kiválósággal, az innovációval, a minőséggel, a megbízhatósággal és a nemzetközi gondolkodással. A Föld szinte minden országában jelen lévő vállalat fő tevékenysége a villamosenergia-termelés és -elosztás, intelligens épületinfrastruktúrák és elosztott energiarendszerek létrehozása, valamint a feldolgozó és gyártó ágazatok automatizálását és digitalizálását szolgáló termékek fejlesztése. A vasúti és közúti szállítás céljára intelligens mobilitási piacvezető megoldásokat kínáló, önálló irányítású vállalatán, a Siemens Mobility-n keresztül a Siemens fontos szerepet játszik a világ utas és teherszállítási piacának formálásában. A tőzsdén jegyzett Siemens Healthineers AG-ben és Siemens Gamesa Renewable Energy-ben birtokolt többségi részesedése révén a Siemens ugyanakkor a világ orvostechnológiai termékeket és digitális egészségügyi ellátási szolgáltatásokat nyújtó vállalatai közt is az egyik vezető cégnek számít, és a környezetbarát, onshore és offshore szélenergia-termelés terén is az elsők között szerepel. A 2019. szeptember 30-án végződő 2019-es pénzügyi évben a Siemens árbevétele 86,8 milliárd eurót tett ki, nettó jövedelme pedig 5,6 milliárd euró volt. 2019 szeptemberének végén a vállalat mintegy 385 000 alkalmazottat foglalkoztatott szerte a világon. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra a következő internetes címen: www.siemens.com.

A Siemens Financial Services (SFS) – a Siemens pénzügyi karja – vállalatok közti ügyletekkel kapcsolatos pénzügyi megoldásokat kínál. A pénzügyi szakértelem, a kockázatkezelés és az ágazati know-how egyedi kombinálásának köszönhetően az SFS az ügyfél igényei szerint kialakított, testreszabott, innovatív pénzügyi megoldásokkal segíti ügyfeleit, melyekkel a vállalat elősegíti a növekedést, értéket teremt, erősíti a versenyképességet és támogatja klienseit az új technológiákhoz való hozzáférésben. Az SFS berendezésfinanszírozással és lízingszolgáltatással, vállalati hitelezéssel, tőkebefektetéssel és projekt- és strukturált finanszírozással támogatja a beruházásokat. Az SFS portfóliójának továbbá részét képezik kereskedelmi és követelésfinanszírozási megoldások is. Nemzetközi hálózatának köszönhetően az SFS jól ismeri az egyes országok jogszabályi előírásait, így képes a világ bármely táján hatékony pénzügyi megoldásokat biztosítani. A Siemens részeként az SFS a pénzügyi kockázatokkal kapcsolatos szakértő tanácsadói szerepet is betölti. A Siemens Financial Services globális központja Münchenben, Németországban található, és világszerte mintegy 3 000 alkalmazottat foglalkoztat. www.siemens.com/finance.

A State Power Investment Corporation (SPIC) leányvállalata, az SPIC Brasil globális energiatermelő, valamint energiatermeléssel kapcsolatos projekteket megvalósító vállalat. Brazíliában szakértelmét egy erős pénzügyi háttérrel rendelkező, jelentős kínai vállalatcsoporttal való együttműködés keretében kamatoztatja, Ausztráliában pedig több mint 20 éve a megújuló energiaforrások kiaknázására összpontosító, úttörő vállalatok között tevékenykedik. Az SPIC Brasil üzemelteti jelenleg a Minas Gerais és Goiás állam határán lévő São Simão vízerőművet, továbbá a Millennium nevet viselő szélerőművet és Paraíba államban a Vale dos Ventos szélfarmot. Brazíliában a vállalatnak körülbelül 160 alkalmazottja van, akik São Paulóban (SP), Natalban (RN), São Simãóban (GO) és Mataracában (PB) dolgoznak. Az SPIC Global teljes beépített kapacitása 151 GW, és a működési területét képező 64 országban 130 000 alkalmazottat foglalkoztat.

A Prumo az Açu Superport kikötő stratégiai fejlesztéséért felelős, több üzleti területet lefedő gazdasági vállalatcsoport, amely az amerikai egyesült államokbeli székhellyel rendelkező, energiaipari és infrastrukturális befektetésekre összpontosító befektetési alap, az EIG Global Energy Partners, valamint egy különféle ágazatokba befektető, aktív és innovatív befektető vállalat, a Mubadala Investment Company irányítása alatt áll.

A csoport 6 vállalata (Porto do Açu Operações, Ferroport, Açu Petróleo, GNA, Dome és BP Prumo), valamint ügyfelei és partnerei támogatásával az Açu Superport olaj- és gázipari, illetve a bányászati ágazatban tevékenykedő vállalatokat szolgál ki, továbbá kikötői logisztikai szolgáltatásokat nyújt. Különleges infrastruktúrájának köszönhetően kivételes lehetőségek állnak rendelkezésére az új üzleti vállalkozások támogatása és különféle ágazati réspiacok kiszolgálása céljára.

A Prumo stratégiai célkitűzései alapján bővülő Açu Superport az egyik legjelentősebb és legígéretesebb vállalkozás Brazíliában. A működési biztonságnak és hatékonyságnak, a Vállalatcsoport megalapozott, hosszú távú elképzeléseinek, valamint a fő olajkitermelő medencék közelségének köszönhetően az Açu Superport még a legnagyobb kihívásokat képviselő igényekre is a legjobb megoldásokat tudja kínálni.

A bp integrált energiaipari vállalkozás, amelynek tevékenysége kiterjed Európára, Észak- és Dél-Amerikára, Ausztrálázsiára, Ázsiára és Afrikára. 79 országban vagyunk jelen, több mint 100 évre visszanyúló energiaipari tapasztalatainknak köszönhetően mélyrehatóan ismerjük az energiapiacokat, így különleges és innovatív kereskedési, marketing és technológiai megoldásokat fejlesztettünk ki. A bp új célkitűzése az energiaellátás újragondolása oly módon, hogy az mind az emberek, mind bolygónk hasznát szolgálja: a bp szeretne 2050-re vagy ennél hamarabb nettó nulla szén-dioxid-kibocsátású céggé válni, és segíteni a világot abban, hogy ezt a célt minden vállalat mihamarabb elérje.

Az EIG Global Energy Partners (a továbbiakban „EIG”) a globális energiaiparra összpontosító, vezető intézményi befektető, amely 2020. június 30-i állapot szerint 22,9 milliárd USA dollár értékű eszközt kezel. Az EIG globális szintű, energiaipari és az energiaágazattal kapcsolatos infrastrukturális magánbefektetéseket végez. 38 éves fennállása alatt az EIG hat kontinensen, 36 országban több mint 34,2 milliárd USA dollárt fektetett be az energiaszektorban, mintegy 360 projektbe vagy vállalatba. Az EIG ügyfelei közt megtalálhatók a vezető amerikai egyesült államokbeli, ázsiai és európai nyugdíjalapok, biztosító cégek, vagyonalapok, alapítványok és nemzeti vagyonalapok. Az EIG központja Washington, D.C.-ben található, és irodákat működtet Houstonban, Londonban, Sydney-ben, Rio de Janeiróban, Hongkongban és Szöulban. További információkért kérjük, látogasson el az EIG honlapjára a www.eigpartners.com Internetes címen.

