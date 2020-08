Sealed Air investe em energia de plástico de empresa de reciclagem avançada

CHARLOTTE, N.C.--(BUSINESS WIRE)--A Sealed Air Corporation (NYSE: SEE) anunciou que assinou um acordo de colaboração com a Plastic Energy, uma empresa líder do setor em tecnologia de reciclagem avançada. Além disso, a Sealed Air fez um investimento de capital na Plastic Energy Global, empresa controladora da Plastic Energy.

A Plastic Energy Global foi criada em 2012 com o objetivo de criar uma economia circular para os plásticos, desviando os resíduos plásticos de aterros e oceanos. Sediada em Londres, a empresa possui duas operações na Espanha e projetos em desenvolvimento na Europa Ocidental e na Ásia, com visão de 50 novas instalações nos próximos 10 anos.

" Estamos empolgados em unir forças com a Plastic Energy para inovar mais rapidamente e acelerar o desenvolvimento de novas tecnologias que eliminam o desperdício e garantem uma economia circular para plásticos", afirmou Ted Doheny, presidente e CEO da Sealed Air. " Esta colaboração nos ajudará a atender nosso compromisso de sustentabilidade para 2025 e liderar o caminho na transformação de nossa indústria".

" Estamos muito satisfeitos em iniciar esta nova colaboração estratégica com a Sealed Air, que levará à aceleração do desenvolvimento da indústria de reciclagem avançada, bem como fornecerá uma solução circular para mais e mais plásticos", afirmou Carlos Monreal, fundador e CEO da Plastic Energia.

O desafio: combate contra o lixo

Resíduos são um problema global. A maioria dos resíduos plásticos vai para aterro sanitário, é incinerada ou descartada no meio ambiente porque nunca é recuperada ou não pode ser reciclada. De uma perspectiva social, é fundamental que expandamos as opções disponíveis para a reciclagem de plásticos.

A oportunidade

A Plastic Energy tem uma plataforma de tecnologia que permite o desvio de resíduos de plástico para fora dos aterros, com a meta de processar 300.000 toneladas de plástico até 2025. A Plastic Energy transforma resíduos de plástico pós-consumo em novo óleo reciclado que pode ser usado para criar soluções de embalagens essenciais, incluindo embalagens de proteção para alimentos, permitindo assim que o plástico se torne um novo recurso. Por meio desta colaboração com a Plastic Energy, a Sealed Air está ajudando a eliminar o desperdício de plástico, apoiando abordagens complementares para a reciclagem e permitindo que seus clientes incorporem plásticos reciclados de volta em suas embalagens.

Compromisso e colaboração ousados

A Sealed Air está determinada a desempenhar um papel fundamental na direção de uma economia circular para plásticos por meio da colaboração, pesquisa, desenvolvimento e implementação de novas tecnologias.

Em 2018, a Sealed Air anunciou um compromisso ousado de sustentabilidade e plásticos, prometendo projetar e desenvolver soluções de embalagem que sejam 100% recicláveis ou reutilizáveis até 2025. Como parte do compromisso, a empresa tem uma meta ambiciosa de 50% de conteúdo reciclado médio em todos soluções de embalagem com 60% disso vindo de conteúdo reciclado pós-consumo.

A promessa também inclui o compromisso de liderar colaborações com parceiros globais para aumentar as taxas de reciclagem e reutilização, o que se alinha com o investimento em Plastic Energy. Em 2019, a Sealed Air também anunciou que se juntou à Alliance to End Plastic Waste, uma organização sem fins lucrativos global comprometida em investir em soluções para ajudar a eliminar o lixo plástico no meio ambiente.

Sobre a Sealed Air

A Sealed Air está no mercado para proteger, resolver desafios críticos de embalagem e para deixar nosso mundo melhor do que o encontramos. Nosso portfólio de soluções de embalagem líderes inclui embalagem de alimentos da marca CRYOVAC®, embalagem protetora da marca SEALED AIR®, sistemas automatizados da marca AUTOBAG® e embalagem da marca BUBBLE WRAP®, que coletivamente permitem uma cadeia de abastecimento alimentar mais segura e eficiente e protegem bens valiosos enviados ao redor o mundo. A Sealed Air gerou US$ 4,8 bilhões em vendas em 2019 e tem aproximadamente 16.500 funcionários que atendem clientes em 124 países. Para saber mais, visite sealair.com.

Sobre a Plastic Energy

A PLASTIC ENERGY está na vanguarda do uso e desenvolvimento de uma tecnologia de reciclagem química para transformar resíduos plásticos tradicionalmente não recicláveis em produtos de hidrocarbonetos (TACOIL), sendo usados para fazer plásticos reciclados de qualidade virgem. A PLASTIC ENERGY opera atualmente duas plantas comerciais na Espanha 24 horas por dia, sete dias por semana, 330 dias por ano. É uma das poucas empresas no mundo que já vendeu milhões de litros de óleos reciclados (TACOIL) provenientes da conversão de resíduos plásticos em fim de vida, utilizando tecnologia patenteada. Ela está liderando o caminho em seu campo na transição para uma economia circular de baixo carbono para plásticos.

Site: www.plasticenergy.com; para obter mais informações:info@plasticenergy.com

