富瑞宣佈與菲律賓的Regis Partners建立聯合品牌合作關係

紐約、香港、倫敦及菲律賓馬尼拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--富瑞香港有限公司(Jefferies Hong Kong Limited)今天宣佈，已與Regis Partners, Inc.達成在菲律賓從事現金股票業務的聯合品牌協議。根據該協定，富瑞將以聯合品牌的形式向富瑞的全球客戶群分發關於菲律賓公司的股票研究。此外，Regis Partners將成為向富瑞提供當地股票經紀服務的主要平臺。

Regis Partners Inc.（前身是Deutsche Regis Partners Inc.）是菲律賓證券交易所(PSE)最大的股票經紀商之一。其基於國家的團隊為全球和當地機構客戶提供研究、銷售、公司接洽與交易以及執行服務。Regis以提供挑戰傳統智慧和相同觀點的前沿研究與諮詢服務為榮。

Regis Partners從1999年成立之初即已成為PSE的主導經紀商，已獲得菲律賓基金管理人協會(FMAP)等機構以及《機構投資者》和《亞洲貨幣》等出版物頒發的多項最佳股票經紀商和最佳研究機構等獎項。

與Regis的合作關係可增強富瑞在亞洲不斷增長的股票專營業務，並且是富瑞在該地區進行長期投資邁出的又一步。在過去的幾年中，富瑞大幅擴張在該地區的業務，在過去兩年中增加了約200名富瑞員工，以便為其全球機構客戶群提供更佳的服務。

富瑞亞洲區總裁Murray Wilson評論道：「我們很高興與Regis Partners, Inc.攜手合作，致力於不斷改善和擴大富瑞長期以來的股票研究、銷售和交易業務，並著重於滿足我們全球投資者客戶群的需求。Regis一直被公認為是一流的菲律賓股票特許經營商。」

Regis Partners, Inc.董事長Noel O. Bautista評論道：「我們非常高興與當今亞洲發展最快的股票經紀商合作。富瑞強大的全球平臺與Regis的菲律賓本地專長結合，對於兩家公司所服務的國內外機構客戶都是好兆頭。」

富瑞與亞洲各地的多家公司簽有類似協議，包括印尼的Mandiri Sekuritas、馬來西亞的KAF Securities、韓國的Mirae Asset Daewoo、斯里蘭卡的JB Securities、臺灣的富邦證券、泰國的Kasikorn Securities和越南的Mirae Asset Vietnam。富瑞及其合作公司的服務總共涵蓋約1,500家公司，為客戶提供針對區域公司的強大而全面的股票研究範圍。富瑞涵蓋全球3,000多家公司。

富瑞集團(Jefferies Group LLC)是規模最大的獨立、全球性及全方位服務型投資銀行公司，總部位於美國。近60年一直專注於為客戶提供卓越服務。富瑞在為投資者、企業與政府提供見解、專長與執行服務方面居於領先地位。本公司在美洲、歐洲與亞洲針對各種產品提供全面的投資銀行、諮詢、銷售及交易、研究及財富管理服務。富瑞集團是Jefferies Financial Group Inc. (NYSE: JEF)的全資子公司，後者是一家多元化的金融服務公司。

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