Sealed Air Corporation (NYSE: SEE) heeft aangekondigd een samenwerkingsovereenkomst te hebben ondertekend met Plastic Energy, een toonaangevend bedrijf in geavanceerde recyclingtechnologie. Daarnaast heeft Sealed Air een aandeleninvestering gedaan in Plastic Energy Global, het moederbedrijf van Plastic Energy.

Plastic Energy Global is opgericht in 2012 met als doel een circulaire economie voor plastic te creëren door plastic afval weg te leiden van stortplaatsen en oceanen. Het bedrijf, met hoofdkantoor in Londen, heeft twee vestigingen in Spanje en projecten in ontwikkeling in West-Europa en Azië, met een visie voor 50 nieuwe faciliteiten in de komende 10 jaar.

“ We zijn verheugd om onze krachten te bundelen met Plastic Energy om sneller te innoveren en de ontwikkeling van nieuwe technologie te versnellen die afval elimineert en een circulaire economie voor kunststoffen garandeert”, aldus Ted Doheny, Sealed Air President & CEO. “ Deze samenwerking zal ons helpen om elkaar te ontmoeten onze duurzaamheidsbelofte voor 2025 en het voortouw nemen bij het transformeren van onze branche.”

