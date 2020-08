ANA Therapeutics e Quotient Sciences annunciano una collaborazione per la produzione di un candidato di farmaco a base di niclosamide quale terapia potenziale per il trattamento di COVID-19

FOSTER CITY, California, e NOTTINGHAM, Inghilterra--(BUSINESS WIRE)--ANA Therapeutics, un’impresa biotecnologica in fase d’avviamento ubicata nella Silicon Valley, e Quotient Sciences, fornitore di spicco di soluzioni innovative per lo sviluppo e la produzione di farmaci, hanno annunciato oggi una collaborazione a sostegno della produzione del candidato di farmaco di ANA Therapeutics ANA001 (niclosamide in capsule), che è attualmente in corso di sviluppo quale terapia potenziale per il trattamento di COVID-19. Ai sensi di detta collaborazione, Quotient espanderà le attività di formulazione delle capsule, caratterizzerà e ottimizzerà il processo di produzione e accerterà la disponibilità in via continuativa del farmaco per l’intera durata delle sperimentazioni cliniche.

Gli esperimenti condotti in laboratorio hanno dimostrato che la niclosamide impedisce la replicazione del SARS-CoV-2 (il virus causante COVID-19), il che lo rende un candidato promettente per contenere la diffusione di COVID-19.

