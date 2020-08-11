Blackrock Microsystems獲得Wyss中心即時神經訊號處理平臺的授權

日內瓦和鹽湖城--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Blackrock Microsystems已獲得Wyss生物與神經工程中心(The Wyss Center for Bio and Neuroengineering)的全球授權許可，將其用於研究和臨床應用的神經訊號處理和解碼軟體平臺商業化。該協議之前，雙方已建立了長期合作關係，該協議代表Wyss中心和Blackrock Microsystems有意共同推進的眾多重要神經科技發展中的第一項。

Wyss中心腦機介面科學家David Ibanez博士表示：「神經訊號處理應用的侷限性之一在於沒有單一的軟體平臺可以直接與採集腦訊號的多種裝置一起運作。研究人員和臨床工作者不得不開發自有軟體來分析病患的訊號，這限制了有效性並減緩臨床解決方案的部署。」近幾個月來，Ibanez一直在領導Wyss中心的軟體平臺開發工作。

Wyss中心的高效能資料分析平臺稱為NeuroKey，針對與植入型高通道數腦機介面(BCI)搭配使用進行最佳化，是全面即時神經介面研究和臨床應用的重要構件，包括運動復原、輔助裝置的通訊和操控。

該醫療級平臺與商用硬體和感測器相容，並能適應訂製型裝置。NeuroKey有望加快BCI技術的研發以用於實驗室和居家臨床部署。

Ian Burkhart表示：「在家中使用賦能型裝置，將使我擁有更大的獨立性和自由。目前，BCI裝置只能在受控環境中的嚴格督導下使用，但是，Blackrock Microsystems和Wyss中心的這項創新將研究推向這些裝置能進入真實世界的階段。」Ian被稱為BCI先驅，安裝了Blackrock Microsystems開發的賦能型神經介面。他在2010年的潛水事故中遭受脊髓損傷。

Wyss中心與Blackrock Microsystems之間的夥伴關係是該中心轉譯醫學應用的有力例證。它將中心員工的技術才能和研發努力與Blackrock Microsystems的臨床和市場知識結合，十多年來，Blackrock Microsystems一直是為研究人員和BCI 先驅（四肢癱瘓者）提供可靠的侵入性腦機介面技術的一流提供商。

Blackrock Microsystem共同創辦人及執行長、擁有哲學碩士和文學碩士學位的Marcus Gerhardt表示：「Blackrock Microsystems很榮幸能與Wyss中心合作，努力為病患提供可以改變一生的創新和神經科技。」

Wyss中心執行長、擁有博士學位和企管碩士學位的Mary Tolikas補充道：「我們希望這是與Blackrock Microsystems合作開發的眾多神經科技中的第一項，它將對許多人的一生產生重大影響。」

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關於瑞士日內瓦Wyss生物與神經工程中心

Wyss中心是獨立的非營利性研發組織，致力於增進我們對腦部的認識，從而開發出治療方法並改善生活。

Wyss中心員工與該中心的學術和產業合作夥伴攜手，追求神經生物學、神經放射學和神經科技領域的創新和新方法，以揭示對腦動力學和疾病治療的潛在機制的獨特見解，並加快開發各類裝置和療法，以因應未獲滿足的醫療需求。

Wyss中心是由瑞士企業家和慈善家Hansjörg Wyss於2014年慷慨捐贈建立的。來自出資機構和其他來源的追加資源幫助Wyss中心加快其使命。

www.wysscenter.ch/

關於Blackrock Microsystems LLC

總部位於猶他州鹽湖城的Blackrock Microsystems成立於2008年，是神經科學、神經工程和神經修復領域全球首屈一指的科技提供商。該公司的技術處於腦機介面(BMI/BCI)、植入型仿生科技和癲癇診斷領域全球創新的核心。最具影響力的Utah Array植入手術是一些四肢癱瘓者：匹茲堡大學的Nathan Copeland在2016年操控義肢拳打美國總統歐巴馬；俄亥俄州立大學的Ian Burkhart正在學習操控汽車，加州理工學院的Nancy Smith正在學習演奏虛擬鋼琴。看似簡單的任務，但所有人均使用Utah Array將其意念轉譯為行動，從而恢復功能。

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