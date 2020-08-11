Blackrock Microsystems获得Wyss中心实时神经信号处理平台的授权

日内瓦和盐湖城--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Blackrock Microsystems已获得Wyss生物与神经工程中心(The Wyss Center for Bio and Neuroengineering)的全球许可，将其面向研究和临床应用的神经信号处理和解码软件平台进行商业化。该协议之前，双方已建立了长期的合作关系，该协议代表了Wyss中心和Blackrock Microsystems有意共同推进的众多重要神经技术进展中的第一项。

Wyss中心脑机接口科学家David Ibanez博士表示：“神经信号处理应用的局限性之一在于，没有单一的软件平台可以直接与采集脑信号的多种设备一起工作。研究人员和临床工作者不得不开发自有软件来分析患者的信号，这限制了效率、拖慢了临床解决方案的部署度。”近几个月来，Ibanez一直在领导Wyss中心的软件平台开发工作。

Wyss中心的高性能数据分析平台称为NeuroKey，针对与可植入的高通道数脑机接口(BCI)搭配使用进行优化，是全面实时神经接口研究和临床应用的重要构件，包括运动修复、辅助设备的通讯和操控。

该医疗级平台与商用硬件和传感器兼容，并能适应定制设备。NeuroKey有望加快面向实验室和居家临床部署的BCI技术研发。

Ian Burkhart表示：“在家中使用赋能型设备，将给我带来更大的独立性和自由度。目前，BCI设备只能在受控环境中的深度督导下使用，但是，Blackrock Microsystems和Wyss中心的这项创新将研究推向这些设备能进入真实世界的阶段。”Ian被称为BCI先驱，安装了Blackrock Microsystems开发的赋能型神经接口。他在2010年的一次潜水事故中遭受了脊髓损伤。

Wyss中心与Blackrock Microsystems之间的伙伴关系是该中心转化之道的有力例证。它将中心员工的技术才能和研发努力与Blackrock Microsystems的临床和市场知识相结合，十多年来，Blackrock Microsystems一直是向研究人员和BCI 先驱（四肢瘫痪患者）提供可靠的侵入性脑机接口技术的领先提供商。

Blackrock Microsystem联合创始人、首席执行官、哲学硕士、文学硕士Marcus Gerhardt表示：“Blackrock Microsystems很自豪能与Wyss中心合作，努力向患者提供将改变命运的创新和神经技术。”

Wyss中心首席执行官、工商管理硕士Mary Tolikas博士补充道：“我们希望这是与Blackrock Microsystems合作开发的众多神经技术中的第一个，它将对许多人的命运产生重大影响。”

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关于瑞士日内瓦Wyss生物与神经工程中心

Wyss中心是一家独立的非营利性研究与开发组织，旨在增进我们对脑的认识，从而开发出治疗方法并改善生活。

Wyss中心员工与该中心的学术和产业合作伙伴携手，追求神经生物学、神经放射学和神经技术领域的创新和新方法，以揭示对脑动力学和疾病治疗的潜在机制的独特见解，并加快开发各类设备和药物，以满足未获满足的医疗需求。

Wyss中心是由瑞士企业家和慈善家Hansjörg Wyss于2014年慷慨捐赠建立的。来自出资机构和其他来源的追加资源帮助Wyss中心加快其使命。

www.wysscenter.ch/

关于Blackrock Microsystems LLC

总部位于犹他州盐湖城的Blackrock Microsystems成立于2008年，是神经科学、神经工程和神经修复领域全球领先的技术提供商。该公司的技术处于脑机接口(BMI/BCI)、可植入仿生技术和癫痫诊断领域全球创新的核心。最具影响力的Utah Array植入手术来自一些四肢瘫痪个体：匹兹堡大学的Nathan Copeland在2016年操控假肢拳打美国总统奥巴马；俄亥俄州立大学的Ian Burkhart正在学习操控汽车，加州理工学院的Nancy Smith正在学习演奏虚拟钢琴。看似简单的任务，但所有人均使用Utah Array将其意念转化为行动，从而恢复功能。

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