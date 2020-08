The real-time neural signal processing platform will extend the reach of brain-computer interface applications. (Photo: Wyss Center)

The real-time neural signal processing platform will extend the reach of brain-computer interface applications. (Photo: Wyss Center)

GENEVA & SALT LAKE CITY--(BUSINESS WIRE)--Het Wyss Center for Bio and Neuroengineering heeft een wereldwijde licentie verleend aan Blackrock Microsystems om zijn softwareplatform voor neurale signaalverwerking en decodering op de markt te brengen voor onderzoek en klinische toepassingen. De overeenkomst volgt op een langdurige samenwerkingsrelatie en vertegenwoordigt de eerste van vele belangrijke neurotechnologische ontwikkelingen die het Wyss Center en Blackrock Microsystems samen verder willen ontwikkelen.

“Een beperking van toepassingen voor neurale signaalverwerking is dat er geen enkel softwareplatform is dat rechtstreeks werkt met de verschillende apparaten die hersensignalen verzamelen. Onderzoekers en clinici moeten hun eigen software ontwikkelen om de signalen van een patiënt te analyseren, wat de effectiviteit beperkt en de implementatie van oplossingen in de kliniek vertraagt ”, zegt David Ibanez, Ph.D., Brain Machine Interface Scientist bij het Wyss Center. Ibanez heeft de afgelopen maanden de ontwikkeling van softwareplatforms van het Wyss Center geleid.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.