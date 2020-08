Blackrock Microsystems licencia a plataforma de processamento de sinais neurais em tempo real do Wyss Center

The real-time neural signal processing platform will extend the reach of brain-computer interface applications. (Photo: Wyss Center)

GENEBRA E SALT LAKE CITY--(BUSINESS WIRE)--O Wyss Center for Bio and Neuroengineering concedeu uma licença mundial à Blackrock Microsystems para comercializar a sua plataforma de software de decodificação e processamento de sinais neurais para pesquisas e aplicações clínicas. O acordo segue a uma relação de colaboração de longa data e representa o primeiro de muitos desenvolvimentos importantes na área de neurotecnologia que o Wyss Center e a Blackrock Microsystems em associação pretendem dar continuidade.

“Uma limitação dos aplicativos de processamento de sinais neurais é que não há uma plataforma de software única que funcione diretamente com os vários dispositivos que coletam sinais do cérebro. Pesquisadores e médicos têm que desenvolver seu próprio software para analisar os sinais de um paciente, o que limita a eficácia e retarda a implementação de soluções para a prática clínica”, disse David Ibanez, Ph.D., cientista da interface cérebro-máquina no Wyss Center. Ibanez tem liderado os esforços de desenvolvimento de plataforma de software do Wyss Center nos últimos meses.

Otimizada para uso com interfaces cérebro-computador (BCIs) implantáveis de alta contagem de canais, a plataforma de análise de dados de alto desempenho do Wyss Center, chamada de NeuroKey, é um bloco de construção importante para pesquisas completas da interface neural em tempo real e aplicações clínicas, incluindo a restauração de movimentos, comunicação e controle de dispositivos auxiliares.

A plataforma de nível médico é compatível com hardware e sensores comerciais e pode ser adaptada a dispositivos personalizados. A plataforma NeuroKey tem potencial para acelerar a pesquisa e o desenvolvimento da tecnologia BCI para implantação clínica no laboratório e em casa.

“O acesso a dispositivos habilitados em casa me daria maior independência e liberdade”, disse Ian Burkhart. Conhecido como um BCI Pioneer (Pioneiro BCI), Ian tem uma interface neural habilitadora desenvolvida pela Blackrock Microsystems. Ele sofreu uma lesão na medula espinhal durante um acidente de mergulho em 2010. "Atualmente, os dispositivos BCI só podem ser usados sob supervisão extrema em ambientes controlados. No entanto, esta inovação da Blackrock Microsystems e do Wyss Center leva a pesquisa a um estágio em que estes dispositivos podem progredir para o mundo real.”

A parceria entre o Wyss Center e a Blackrock Microsystems é um grande exemplo da abordagem translacional do Wyss Center. Ela combina o talento técnico e os esforços de pesquisa e desenvolvimento da equipe do Wyss Center com o conhecimento clínico e de mercado da Blackrock Microsystems, que tem sido o principal fornecedor de tecnologia de interface de computador-cérebro invasiva e confiável para pesquisadores e BCI Pioneers (pacientes tetraplégicos) há mais de uma década.

“A Blackrock Microsystems tem o orgulho de colaborar com o Wyss Center em um esforço para levar a inovação e a neurotecnologia que alteram vidas aos pacientes”, disse Marcus Gerhardt, MPhil (Master of Philosophy), MA (Master of Arts), cofundador e CEO da Blackrock Microsystems.

“Esperamos que este seja o primeiro de muitos desenvolvimentos conjuntos em neurotecnologia com a Blackrock Microsystems, que terá um impacto significativo na vida de muitas pessoas”, acrescentou o CEO do Wyss Center, Mary Tolikas, Ph.D., MBA.

Sobre o Wyss Center for Bio and Neuroengineering, Genebra, Suíça

O Wyss Center é um centro de pesquisa e desenvolvimento independente e sem fins lucrativos, que promove o entendimento do cérebro para realizar terapias e melhorar vidas.

A equipe do Wyss Center, com os seus colaboradores acadêmicos e do setor industrial, buscam inovações e novas abordagens em neurobiologia, neurorradiologia e neurotecnologia para revelar percepções únicas sobre os mecanismos inerentes à dinâmica do cérebro e ao tratamento de doenças e para acelerar o desenvolvimento de dispositivos e terapias para necessidades médicas não atendidas.

O Wyss Center foi estabelecido em 2014 por meio de uma generosa doação do empresário e filantropo suíço Hansjörg Wyss. Recursos adicionais de agências de financiamento e outras fontes ajudam o Wyss Center a acelerar sua missão.

www.wysscenter.ch/

Sobre a Blackrock Microsystems LLC

A Blackrock Microsystems, com sede em Salt Lake City, Utah, foi fundada em 2008 e é uma fornecedora líder mundial de tecnologia na área de neurociência, engenharia neural e próteses neurais. A tecnologia da empresa está no cerne das inovações mundiais em Interfaces Cérebro-Máquina (BMI/BCI), tecnologias biônicas implantáveis e diagnósticos de epilepsia. As implantações mais impactantes do Utah Array foram em alguns indivíduos tetraplégicos, como Nathan Copeland da Universidade de Pittsburgh, que controlou um braço protético para cumprimentar com um soquinho o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em 2016; Ian Burkhart, da Ohio State University, que está aprendendo a controlar um automóvel, e Nancy Smith, da CalTech, que está aprendendo a tocar piano virtual. Nestas tarefas aparentemente fáceis, todos usaram o Utah Array para traduzir seus pensamentos em ações para restaurar a função.

