Prumo, bp en Siemens gaan partnerschap aan met SPIC voor energieprojecten in Brazilië

RIO DE JANEIRO--(BUSINESS WIRE)--Prumo, een particulier Braziliaans bedrijf beheerd door EIG Global Energy Partners, bp en Siemens hebben een bindende overeenkomst getekend met SPIC Brasil. Volgens de overeenkomst zal SPIC in eerste instantie 33% verwerven van de GNA I en GNA II LNG-to-power-projecten in de haven van Açu, Rio de Janeiro. SPIC heeft ook een overeenkomst gesloten om deel te nemen aan de toekomstige uitbreidingsprojecten GNA III en GNA IV, die naar verwachting zullen worden aangedreven door een combinatie van LNG en huishoudelijk gas uit de enorme pre-zoutreserves van Brazilië.

De afsluiting van de overeenkomst, voorzien voor het vierde kwartaal van 2020, is afhankelijk van de vervulling van bepaalde opschortende voorwaarden die onder meer gebruikelijk zijn voor dit type transactie.

GNA I en GNA II is het grootste gas-to-power-project in Latijns-Amerika, met 3 GW aan geïnstalleerd vermogen - genoeg om energie te leveren aan maximaal 14 miljoen huishoudens. Het complex omvat ook een LNG-terminal met een totale capaciteit van 21 miljoen m3/ dag. GNA I, met een geïnstalleerd vermogen van 1,3 GW, zal naar verwachting in de eerste helft van 2021 operationeel worden. De overeenkomst verbetert het potentieel voor de uitbreidingsprojecten GNA III en GNA IV, de binnenlandse gashubstrategie en hernieuwbare energieprojecten. De geschatte totale geplande investering in het gas- en elektriciteitscomplex van GNA bedraagt ongeveer $ 5 miljard dollar.

De bijdrage van SPIC Brasil aan dit partnerschap heeft betrekking op de expertise van het bedrijf op het gebied van de strategie voor de bedrijfsvoering en het projectmanagement in Brazilië. De inbreng van Siemens - via haar financieringstak, Siemens Financial Services, en in nauwe samenwerking met Siemens Energy - zal bestaan uit kapitaal, innovatieve technologie en de expertise om gelijkaardige projecten te beheren. Daarnaast zal bp haar wereldwijde portfolio van LNG inbrengen en optreden als een belangrijke geïntegreerde en innovatieve gasleverancier, en draagt Prumo bij aan de volledige haveninfrastructuur, bedrijfsvoering, projectontwikkeling en integratie. Het partnerschap vergemakkelijkt de uitbreiding van een reeks projecten en is een bewijs van de toewijding om de investeringen die in ontwikkeling zijn af te ronden.

BofA Securities en Lakeshore Partners traden op als financiële adviseurs van GNA en haar sponsors. Itaú BBA trad op als exclusief financieel adviseur van SPIC. Mattos Filho trad op als juridisch adviseurs van GNA en haar sponsors. Trench Rossi Watanabe trad op als juridisch adviseurs van SPIC.

Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldwijde technologische grootmacht die al meer dan 170 jaar staat voor uitmuntende techniek, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en internationaliteit. Het bedrijf is over de hele wereld actief en richt zich op de gebieden energieopwekking en -distributie, intelligente infrastructuur voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, en automatisering en digitalisering in de proces- en productiesector. Via het afzonderlijk beheerde bedrijf Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van slimme mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens vorm aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij haar meerderheidsbelang in de beursgenoteerde bedrijven Siemens Healthineers AG en Siemens Gamesa Renewable Energy, is Siemens ook een vooraanstaande leverancier van medische technologie- en digitale gezondheidsdiensten, evenals milieuvriendelijke oplossingen voor onshore en offshore windenergieopwekking. In het boekjaar 2019, dat eindigde op 30 september 2019, genereerde Siemens een omzet van € 86,8 miljard en een nettowinst van € 5,6 miljard. Eind september 2019 telde het bedrijf wereldwijd ongeveer 385.000 medewerkers. Meer informatie is beschikbaar op internet via www.siemens.com.

Siemens Financial Services (SFS) – de financieringstak van Siemens - biedt business-to-business financiële oplossingen. Een unieke combinatie van financiële expertise, risicobeheer en branchekennis stelt SFS in staat om op maat gemaakte innovatieve financiële oplossingen te creëren. Hiermee faciliteert SFS groei, creëert het waarde, verbetert het concurrentievermogen en helpt het klanten toegang te krijgen tot nieuwe technologieën. SFS ondersteunt investeringen met financiering en leasing van apparatuur, zakelijke leningen, aandeleninvesteringen en project- en gestructureerde financiering. Oplossingen voor handels- en debiteurenfinanciering maken de portefeuille van SFS compleet. Met een internationaal netwerk is SFS goed aangepast aan landspecifieke wettelijke vereisten en kan het wereldwijd financiële oplossingen bieden. Binnen Siemens is SFS een deskundige adviseur voor financiële risico's. Siemens Financial Services heeft het wereldwijde hoofdkantoor in München, Duitsland, en heeft wereldwijd bijna 3.000 werknemers in dienst. www.siemens.com/finance.

SPIC Brasil, dochteronderneming van State Power Investment Corporation (SPIC), een wereldwijd bedrijf voor energieopwekking en aanverwante projecten. In Brazilië vertaalt zich dit in de unie tussen de expertise en financiële kracht van een grote Chinese groep en Australisch baanbrekend werk met meer dan 20 jaar ervaring in hernieuwbare energie. Momenteel exploiteert SPIC Brasil de waterkrachtcentrale van São Simão, op de grens tussen de staten Minas Gerais en Goiás, het Millennium-windpark en het Vale dos Ventos-windpark in de staat Paraíba. In Brazilië heeft het bedrijf ongeveer 160 medewerkers, gevestigd in São Paulo (SP), Natal (RN), São Simão (GO) en Mataraca (PB). SPIC Global heeft een totaal geïnstalleerd vermogen van 151 GW. Het telt meer dan 130.000 medewerkers in de 64 landen waarin het actief is.

Prumo is de multi-business economische groep die verantwoordelijk is voor de strategische ontwikkeling van de haven van Açu. We worden beheerd door EIG Global Energy Partners, een in de VS gevestigd fonds gericht op energie en infrastructuur, en door Mubadala Investment Company, een actieve en innovatieve investeerder die kapitaal toewijst in verschillende segmenten.

Via de 6 bedrijven van de Groep (Porto do Açu Operações, Ferroport, Açu Petróleo, GNA, Dome en BP Prumo) en onze klanten en partners bedient de haven van Açu de sectoren olie & gas, havenlogistiek en mijnbouw. De infrastructuur van de haven heeft een uniek potentieel om nieuwe bedrijven en verschillende industriële niches te ondersteunen.

Geleid door het strategische perspectief van Prumo, is Açu nu een van de grootste en meest veelbelovende ondernemingen in Brazilië. Met operationele veiligheid en efficiency, gecombineerd met de kracht van de langetermijnvisie van de Groep en de nabijheid van de belangrijkste olie-exploratiebekkens, consolideert Açu zich tot de beste oplossing voor de meest uitdagende eisen.

bp is een geïntegreerd energiebedrijf met activiteiten in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Australazië, Azië en Afrika. We zijn actief in 79 landen. Met meer dan 100 jaar ervaring in de energiewereld, begrijpen we de energiemarkten diepgaand en hebben we unieke capaciteiten ontwikkeld op het gebied van handel, marketing, technologie en innovatie. Het nieuwe doel van bp is het opnieuw vormgeven van energie voor mensen en onze planeet - zodat bp tot 2050 of eerder een netto-nulbedrijf wordt en ertoe bijdraagt dat de wereld tot netto-nul komt.

EIG Global Energy Partners ('EIG'), is een toonaangevende institutionele investeerder in de wereldwijde energiesector met $ 22,9 miljard dollar onder beheer op 30 juni 2020. EIG is gespecialiseerd in particuliere investeringen in energie en energiegerelateerde infrastructuur op wereldwijde basis. Tijdens haar 38-jarige geschiedenis heeft EIG meer dan $ 34,2 miljard aan de energiesector toegezegd via meer dan 360 projecten of bedrijven in 36 landen op zes continenten. Tot de klanten van EIG behoren veel van de vooraanstaande pensioenregelingen, verzekeringsmaatschappijen, stichtingen en staatsinvesteringsfondsen in de VS, Azië en Europa. EIG heeft het hoofdkantoor in Washington, D.C. met kantoren in Houston, Londen, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong en Seoul. Ga voor meer informatie naar de website van EIG op www.eigpartners.com.

