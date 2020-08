Genus Power entre dans l’histoire en fournissant 1,5 million de compteurs intelligents à EESL

JAIPUR, Inde--(BUSINESS WIRE)--Genus Power Infrastructures Ltd (Genus Power), le plus grand fournisseur de solutions de compteur d’électricité, du pays, est devenu la première entreprise d’Asie-Pacifique à franchir le cap de la fourniture des 1,5 million de compteurs intelligents à EESL (Energy Efficiency Services Ltd), témoignant face à la concurrence mondiale, de la capacité de fabrication d’un compteur aussi avancé, par une entreprise indienne.

Genus Power, le plus grand fournisseur de compteurs intelligents en Inde, exécute actuellement un gros contrat pour EESL. EESL joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre du plan ambitieux de l’Inde, consistant à déployer 240 millions de compteurs intelligents au cours des trois prochaines années, ainsi que cela a été prévu par le ministère de l’Énergie, du gouvernement indien.

Très heureux de cette réalisation, Jitendra K Agarwal, directeur général Jt de Genus Power, a déclaré : « En tant que chef de file du secteur des compteurs intelligents, nous sommes fiers d’être les premiers en Inde à atteindre ce chiffre. Les compteurs intelligents mis en service dans divers États ont joué un rôle important pendant la pandémie de COVID-19. Le confinement national et la distanciation sociale ont empêché les employés des sociétés de distributions de se déplacer physiquement pour effectuer les relevés mensuels des compteurs. Tous les États où les compteurs intelligents de Genus Power ont été installés ont pu effectuer des relevés à distance, ce qui a entraîné l’émission et le paiement des factures, aidant ainsi les sociétés de distributions à financer leurs activités. »

M. Saurabh Kumar, directeur général d’EESL a confié pour sa part : « Les compteurs intelligents offrent de nombreux avantages aux sociétés de distributions et aux consommateurs. Ils ont également le potentiel de rendre le secteur de l’électricité encore plus résilient, transparent, numérisé et responsable. Un écosystème de l’énergie, à la fois transparent et axé sur les consommateurs représente la voie de l’avenir ; nous devons par conséquent encourager l’adoption des compteurs intelligents dans l’ensemble du pays. »

S’appuyant sur sa vaste base de plus de 60 millions de compteurs d’électricité, installés, et son expertise dans le domaine, Genus Power s’est lancé dans un programme ambitieux de Comptage intelligent, aligné sur la vision Smart Grid (réseau électrique intelligent) du gouvernement indien. L’entreprise exporte actuellement ses produits vers le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Asie-Pacifique.

À propos de Genus Power Infrastructures Limited

Genus Power, acteur de premier plan dans le domaine des infrastructures électriques est coté dans les principales bourses de l’Inde. La société, forte d’une capacité de production annuelle de 10 millions de compteurs, dispose de sa propre R&D de classe mondiale, d’un atelier d’outillage, de logiciels avancés et d’une infrastructure de pointe dans de multiples sites. Cela permet à Genus de se positionner comme un partenaire idéal de fabrication d’équipements d’origine, et de répondre à la demande locale et mondiale pour une personnalisation hors du commun. En savoir plus

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter : www.genus.in

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.