JAIPUR, India--(BUSINESS WIRE)--Genus Power Infrastructures Ltd (Genus Power), de grootste leverancier van oplossingen voor elektriciteitsmeting in het land, wordt het eerste bedrijf in Azië-Pacific dat de mijlpaal bereikt door 1,5 miljoen slimme meters te leveren aan EESL (Energy Efficiency Services Ltd), met een getuigenis van de productiecapaciteit van een Indiaas bedrijf voor zo’n geavanceerde meter te midden van wereldwijde concurrentie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.