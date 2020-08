JAIPUR, India--(BUSINESS WIRE)--Genus Power Infrastructures Ltd (Genus Power), il maggior fornitore di soluzioni per il conteggio del consumo di elettricità a livello nazionale, è divenuta la prima azienda della regione Asia Pacifico ad aver raggiunto il traguardo di fornitura di ben 1,5 milioni di contatori intelligenti ad EESL (Energy Efficiency Services Ltd), mettendo in risalto la capacità produttiva di un’impresa indiana per un contatore così avanzato in un contesto concorrenziale globale.

Genus Power è il maggior fornitore di contatori intelligenti dell’India e sta attualmente attuando un contratto importante per conto di EESL.

