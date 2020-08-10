 Novavax和武田宣佈在日本合作Novavax的COVID-19候選疫苗

馬里蘭州蓋瑟斯堡和日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--開發用於嚴重傳染病的下一代疫苗的後期生物科技公司Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX)與武田藥品工業株式會社(Takeda Pharmaceutical Company Limited, TSE:4502/NYSE:TAK)今天宣佈建立夥伴關係，在日本開發、製造Novavax的COVID-19候選疫苗NVX‑CoV2373並加以商業化。NVX-CoV2373是穩定的預融合蛋白，採用Novavax重組蛋白奈米顆粒技術製成，包含Novavax的專利Matrix-M™佐劑。武田將獲得日本厚生勞動省(MHLW)的政府經費，以支持技術轉讓、基礎設施建設和擴大生產規模。武田預計每年可生產超過2.5億劑COVID-19疫苗1。

Novavax總裁兼執行長Stanley C. Erck表示：「武田在日本的領先地位、技術專長、法規知識和製造能力，使該公司成為進一步擴大NVX-CoV2373全球可用性的理想夥伴。我們期待與武田合作，在日本迅速開發、生產該疫苗並加以商業化。」

Novavax和武田正在日本就製造、臨床開發和規管活動展開合作。Novavax將授權和轉讓製造技術，以使武田能夠生產疫苗抗原，並將為武田提供Matrix-M佐劑。武田將負責向MHLW送審，並將在日本生產和分銷NVX-CoV2373。

武田全球疫苗業務部總裁Rajeev Venkayya, M.D.表示：「現在沒有什麼比保護全世界免於COVID-19威脅更為重要。我們很高興與Novavax合作，將他們有前途的候選疫苗帶到日本。今天宣佈的消息立足於我們對流行病防範的長期性支持，展現了武田對日本人民健康和福祉的承諾。」

Novavax將有權按某些開發和商業里程碑的達成以及疫苗收益的一部分獲得付款。

關於NVX-CoV2373

NVX-CoV2373是根據SARS-CoV-2（COVID-19致病病毒）的基因序列設計的候選疫苗。NVX-CoV2373採用Novavax的重組奈米顆粒技術創建，可產生源自冠狀病毒棘突(S)蛋白的抗原，並包含Novavax取得專利之基於皂苷的Matrix-M™佐劑，可增強免疫反應並刺激產生大量中和抗體。NVX-CoV2373臨床前試驗顯示，抗體可阻止棘突蛋白與病毒靶向受體的結合，這是疫苗提供有效保護的關鍵層面。在第1/2期臨床試驗的第1期資料中，NVX-CoV2373整體耐受性良好，可引發強大的抗體反應，數值上優於人類恢復期血清所見結果。曲速行動(OWS)是美國政府為美國人民提供數百萬劑安全有效的COVID-19疫苗的計畫，作為該行動的一部分，Novavax獲得聯邦政府16億美元經費。Novavax正使用OWS經費來完成後期臨床開發，包括樞紐性的第3期臨床試驗；建立大規模生產；最早於2020年下半年開始提供1億劑NVX-CoV2373。流行病防備創新聯盟(CEPI)同時正投資高達3.88億美元，國防部(DoD)正投資高達6,000萬美元經費，以推進NVX-CoV2373臨床開發。

關於Matrix-M™

Novavax取得專利之基於皂苷的Matrix-M™佐劑可刺激抗原呈現細胞進入注射部位並增強抗原在局部淋巴結中的呈現，增強免疫反應，從而顯示出強效且耐受性良好的效應。

關於Novavax

Novavax, Inc. (Nasdaq:NVAX)是後期生物科技公司，透過發現、開發用於預防嚴重傳染病的創新疫苗並加以商業化來促進改善全球健康。Novavax正在進行NVX-CoV2373臨床試驗，NVX-CoV2373是對抗SARS-CoV-2（COVID-19致病病毒）的候選疫苗。第1/2期臨床試驗的第1期資料顯示，NVX-CoV2373整體耐受性良好，可引發強大的抗體反應，數值上優於人類恢復期血清所見結果。其四價流感奈米顆粒疫苗NanoFlu™在老年人樞紐性第3期臨床試驗達到所有主要目標。這兩種疫苗均採用Novavax取得專利之基於皂苷的Matrix-M™佐劑，以增強免疫反應並刺激產生大量中和抗體。Novavax是重組疫苗的一流創新者；其專利重組技術平臺結合基因工程的功能和速度，可高效生產具有高度免疫原性的奈米顆粒，以因應全球迫切的健康需求。

欲瞭解更多資訊，請造訪www.novavax.com並在Twitter和LinkedIn上與我們互聯。

關於武田藥品工業株式會社

武田藥品工業株式會社(TSE:4502/NYSE:TAK)是總部位於日本、以價值為基礎的研發驅動型跨國生物製藥翹楚，致力於將科學轉化為高度創新的藥品，從而為病患提供更佳的健康和更光明的未來。武田的研究努力專注於四大治療領域：腫瘤學、罕見疾病、神經科學和胃腸病學(GI)。我們同時在血漿衍生治療藥物和疫苗領域進行目標性的研發投資。我們正專注於開發有助於改善病患生活的高度創新性藥品，努力推進新治療選擇的未開發領域，並發揮我們的升級版合作研發引擎和能力的優勢，以研製強大、多樣化模式的後續產品線。我們的員工致力於改善病患的生活品質，在約80個國家與我們的合作夥伴在醫療保健領域攜手合作。如欲瞭解進一步資訊，請造訪https://www.takeda.com。

武田對疫苗的承諾

疫苗每年可預防200萬至300萬人死亡，並已改變了全球公共衛生。過去70年來，武田一直供應疫苗以保護日本人民的健康。現今，武田的全球疫苗業務正應用創新來處理世界上最具挑戰性的一些感染性疾病，例如登革熱、茲卡和諾羅病毒。武田的團隊為疫苗開發、製造及全球可及性領域帶來出色的記錄和大量知識，以推動疫苗後續產品線，因應世界上最緊迫的一些公共衛生需求。欲瞭解進一步資訊，請造訪www.TakedaVaccines.com。

Novavax前瞻性陳述

本文中有關Novavax未來以及其疫苗和佐劑產品進行中的開發的陳述，包括有關Novavax和武田在其夥伴關係中各自權利義務的陳述，有關在日本製造[（包括疫苗抗原劑數）]、開發、送審和商業活動的計畫，武田可能向Novavax支付的款項，Novavax對第三方經費的期望，以及Novavax臨床試驗結果的預期時間，均屬前瞻性陳述。上述陳述可以用諸如「期望」、「期待 」、「潛力 」、「意願 」之類的措辭及對未來階段的類似引述來識別。Novavax謹此提醒，上述前瞻性陳述受到眾多風險和不確定因素的約束，這可能導致實際結果與此類陳述所表達或暗示的結果有實質性差異。上述風險和不確定因素包括NVX-CoV2373開發成功和潛在商業化的不確定性、NVX-CoV2373臨床試驗或監管審核出乎意料地延誤、NVX-CoV2373大規模製造的潛在挫折、COVID-19持久大流行對Novavax業務的不利影響、Novavax的未來資本要求和經費可用性，以及在截至2019年12月31日的Novavax向美國證券交易委員會(SEC)遞交的Form 10-K 年報「風險因素」標題下所指明、並經由任何Form 10-Q季報加以更新的那些風險，特別是開發新型疫苗的固有風險。投資人、潛在投資人和其他人士應仔細考慮上述風險和不確定因素。我們謹此提醒投資人不要過分依賴本新聞稿中包含的前瞻性陳述。我們鼓勵您閱讀sec.gov網站上我們向SEC遞交的文件，以討論上述文件以及其他風險和不確定因素。本新聞稿中的前瞻性陳述僅代表本文文件發佈之日的情況，我們不承擔更新或修訂任何此類陳述的義務。

武田藥品工業株式會社前瞻性陳述

本新聞稿及與之相關的所分發的任何資料可能含有與武田未來業務、未來狀況和經營業績有關的前瞻性陳述、看法或意見，包括武田的預估、預測、目標和計畫。前瞻性陳述常常包含但不限於下列措辭，例如「目標」、「計畫 」、「認為 」、「希望 」、「繼續 」、「預計 」、「旨在 」、「打算 」、「確保 」、「將 」、「可能 」、「應 」、「會 」、「或許 」、「預期 」、「估計 」、「預測 」或類似表述或其否定形式。上述前瞻性陳述是根據對許多重要因素的假設，包括以下因素，這些因素可能導致實際結果與上述前瞻性陳述所表達或暗示的內容產生重大差異：武田全球業務所面臨的經濟形勢，包括日本和美國的整體經濟狀況；競爭壓力和發展情況；適用法律法規的變動；產品開發專案的成功或失敗；監管當局的決策或做出決策的時機；利率和匯率波動；有關已售產品或候選產品安全或功效的索賠或疑問；諸如新型冠狀病毒大流行之類的健康危機對武田及其客戶和供應商的影響，包括武田經營所在國的外國政府或其業務的其他方面；已收購公司的合併後整合努力的時機和影響；能否脫售對武田營運非核心的資產和任何此類脫售的時機，以及武田向美國證券交易委員會遞交的Form 20-F最新年報和其他報告中指明的其他因素，具體請查閱武田網站：https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/或www.sec.gov 。武田不承諾更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述或公司可能發佈的任何其他前瞻性陳述，除非是法律或證券交易規則所要求。歷史業績並不能代表未來業績，而且本新聞稿中的武田業績或陳述並不能暗示，也並非是武田未來業績的預估、預測、擔保或推測。

_________________________ 1. 預計產量僅根據Novavax目前的假設進行估算。

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