Novavax和武田宣布在日本合作Novavax的COVID-19候选疫苗

马里兰州盖瑟斯堡和日本大阪--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--开发用于严重传染病的下一代疫苗的后期生物技术公司Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX)与武田药品工业株式会社(Takeda Pharmaceutical Company Limited, TSE:4502/NYSE:TAK)今天宣布建立伙伴关系，在日本开发、制造和商业化Novavax的COVID-19候选疫苗NVX‑CoV2373。NVX-CoV2373是一种稳定的预融合蛋白，采用Novavax重组蛋白纳米颗粒技术制成，包含Novavax专利Matrix-M™佐剂。武田将获得日本厚生劳动省(MHLW)的政府经费，以支持技术转让、基础设施建设和扩大生产规模。武田预计每年可生产超过2.5亿剂COVID-19疫苗1。

Novavax总裁兼首席执行官Stanley C. Erck表示：“武田在日本的领先地位、技术专长、法规知识和制造能力使该公司成为进一步扩大NVX-CoV2373全球可用性的理想伙伴。我们期待与武田合作，在日本迅速开发、生产和商业化该疫苗。”

Novavax和武田正在日本开展制造、临床开发和报批活动方面的合作。Novavax将授权和转让制造技术，以使武田能够生产疫苗抗原，并将向武田提供Matrix-M佐剂。武田将负责向MHLW报批，并将在日本生产和分销NVX-CoV2373。

武田全球疫苗业务部总裁Rajeev Venkayya, M.D.表示：“现在没有什么比保护世界免于COVID-19威胁更为重要。我们很高兴与Novavax合作，将他们有前途的候选疫苗带到日本。今天宣布的的消息立足于我们对流行病防范的持续支持，体现了武田对日本人民健康和福祉的承诺。”

Novavax将有权按某些开发和商业里程碑的达成以及疫苗收益的一部分获得付款。

关于NVX-CoV2373

NVX-CoV2373是根据SARS-CoV-2（COVID-19致病病毒）的基因序列设计的候选疫苗。NVX-CoV2373采用Novavax的重组纳米颗粒技术创建，可产生源自冠状病毒棘突(S)蛋白的抗原，并包含Novavax专利基于皂苷的Matrix-M™佐剂，可增强免疫应答并刺激高水平的中和抗体。NVX-CoV2373临床前试验显示，抗体可阻止棘突蛋白与病毒靶向受体的结合，这是疫苗提供有效保护的关键方面。1/2期临床试验的1期数据中，NVX-CoV2373总体耐受性良好，可引发强大的抗体应答，数值上优于人类恢复期血清所见结果。曲速行动(OWS)是美国政府向美国人民口提供数百万剂安全有效的COVID-19疫苗的计划，作为该行动的一部分，Novavax获得联邦政府16亿美元经费。Novavax正使用OWS经费来完成后期临床开发，包括一项枢纽性3期临床试验；建立大规模生产；最早于2020年下半年开始提供1亿剂NVX-CoV2373。流行病防备创新联盟(CEPI)同时正投资高达3.88亿美元，国防部(DoD)正投资高达6,000万美元经费，以推进NVX-CoV2373临床开发。

关于Matrix-M™

Novavax专利基于皂苷的Matrix-M™佐剂通过刺激抗原呈递细胞进入注射部位并增强抗原在局部淋巴结中的呈递，增强免疫反应，从而显示出强效且耐受性良好的效应。

关于Novavax

Novavax, Inc. (Nasdaq:NVAX)是一家后期生物技术公司，通过发现、开发和商业化用于预防严重传染病的创新疫苗来促进改善全球健康。Novavax正在开展NVX-CoV2373临床试验，NVX-CoV2373是抗击SARS-CoV-2（COVID-19致病病毒）的候选疫苗。1/2期临床试验的1期数据显示，NVX-CoV2373总体耐受性良好，可引发强大的抗体应答，数值上优于人类恢复期血清所见结果。其四价流感纳米颗粒疫苗NanoFlu™老年人枢纽性3期临床试验达到所有主要目标。这两种疫苗均采用Novavax专利基于皂苷的Matrix-M™佐剂，以增强免疫应答并刺激高水平的中和抗体。Novavax是重组疫苗的领先创新者；其专利重组技术平台结合基因工程的功能和速度，可高效生产具有高度免疫原性的纳米颗粒，以满足全球迫切的健康需求。

欲了解更多信息，请访问www.novavax.com并通过Twitter和LinkedIn与我们联系。

关于武田药品工业株式会社

武田药品工业株式会社(TSE:4502/NYSE:TAK)是一家总部位于日本的以价值观为基础的研发驱动型跨国生物制药翘楚，致力于将科学转化为高度创新的药品，从而为患者提供更佳的健康和更光明的未来。武田的研究努力专注于四大治疗领域：肿瘤学、罕见病、神经科学和胃肠病学(GI)。我们同时在血浆衍生治疗药物和疫苗领域进行针对性研发投入。我们正在专注于开发有助于改善患者生活的高度创新的药品，努力推进新治疗选择的前沿，并发挥我们的升级版协作研发引擎和能力的优势，以研制强大的、多样化模式的后续产品线。我们的员工致力于改善患者的生活品质，在约80个国家与我们的合作伙伴在医疗保健领域携手合作。如需了解进一步信息，请访问https://www.takeda.com。

武田对疫苗的承诺

疫苗每年可预防200万至300万人死亡，并已改变了全球公共卫生。过去70年来，武田一直供应疫苗以保护日本人民的健康。现今，武田的全球疫苗业务正应用创新来处治一部分世界上最具挑战性的感染性疾病，例如登革热、寨卡和诺瓦克病毒。武田的团队给疫苗开发、制造及全球可及性领域带来出色的追踪记录和大量知识，以推动疫苗后续产品线满足世界上最紧迫的一部分公共卫生需求。欲了解进一步信息，请访问www.TakedaVaccines.com。

Novavax前瞻性陈述

本文中有关Novavax未来以及其疫苗和佐剂产品进行中的开发的陈述，包括有关Novavax和武田在其伙伴关系中各自权利义务的陈述，有关在日本制造[（包括疫苗抗原剂数）]、开发、报批和商业活动的计划，武田可能向Novavax支付的款项，Novavax对第三方经费的期望以及Novavax临床试验结果的预期时间均属前瞻性陈述。上述陈述可以用诸如“期望”、“期待”、“潜力”、“意愿”之类的措辞及对未来阶段的类似引述来识别。Novavax谨此提醒，上述前瞻性陈述受到众多风险和不确定因素的约束，这可能导致实际结果与此类陈述所表达或暗示的结果有实质性差异。上述风险和不确定因素包括NVX-CoV2373开发成功和潜在商业化的不确定性、NVX-CoV2373临床试验或监管审批的意外延误、NVX-CoV2373大规模制造的潜在挫折、COVID-19持久大流行对Novavax业务的不利影响、Novavax的未来资本要求和经费可用性，以及在截至2019年12月31日的Novavax向美国证券交易委员会(SEC)提交的Form 10-K 年报“风险因素”标题下指明的、并经由任何Form 10-Q季报进行更新的那些风险，特别是开发新型疫苗的固有风险。投资者、潜在投资者和其他人应仔细考虑上述风险和不确定因素。我们谨此提醒投资者不要过分依赖本新闻稿中包含的前瞻性陈述。我们鼓励您阅读sec.gov上我们向SEC提交的文件，以讨论上述文件以及其他风险和不确定因素。本新闻稿中的前瞻性陈述仅代表本文档发布之日的情况，我们不承担更新或修订任何此类陈述的义务。

武田药品工业株式会社前瞻性陈述

本新闻稿及与之相关的所分发的任何资料可能含有与武田未来业务、未来状况和运营业绩有关的前瞻性陈述、看法或意见，包括武田的预估、预测、目标和计划。前瞻性陈述常常包含但不限于下列措辞，例如“目标”、“计划”、“认为”、“希望”、“继续”、“预计”、“旨在”、“打算”、 “确保”、“将”、“可能”、“应”、“会”、“或许”、“预期”、“估计”、“预测”或类似表述或其否定形式。上述前瞻性陈述是基于对许多重要因素的假设，包括以下因素，这些因素可能导致实际结果与上述前瞻性陈述所表达或暗示的内容产生重大差异：武田全球业务所面临的经济形势，包括日本和美国的宏观经济环境；竞争压力和发展情况；适用法律法规的变动；产品开发项目的成功或失败；监管当局的决策或做出决策的时机；利率和汇率波动；有关已售产品或候选产品安全或功效的索赔或疑问；诸如新型冠状病毒大流行之类的健康危机对武田及其客户和供应商的影响，包括武田经营所在国的外国政府或其业务的其他方面；已收购公司的合并后整合努力的时机和影响；能否剥离对武田运营非核心的资产和任何此类剥离的时机，以及武田向美国证券交易委员会提交的Form 20-F最新年报和其他报告中指明的其他因素，具体请查阅武田网站：https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/或www.sec.gov 。武田不承诺更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述或公司可能发布的任何其他前瞻性陈述，除非是法律或证券交易规则所要求。历史业绩并不能代表未来业绩，而且本新闻稿中的武田业绩或陈述并不能指代，也并非是武田未来业绩的预估、预测、担保或推测。

_________________________ 1. 预计产量仅基于Novavax当前的假设进行估算。

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