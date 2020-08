GAITHERSBURG, Md., e OSAKA, Giappone--(BUSINESS WIRE)--Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), società biotecnologica late stage impegnata nello sviluppo di avanzati vaccini contro gravi malattie infettive, e Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE:4502/NYSE:TAK) oggi hanno annunciato un partenariato per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione in Giappone di NVX‑CoV2373, il candidato vaccino di Novavax contro il COVID‑19.

