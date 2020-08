L&T Technology Services étend sa collaboration avec Microsoft pour fournir des solutions écoresponsables qui transforment le lieu de travail

BANGALORE, Inde--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), une société mondiale de services d’ingénierie pure-play, de premier plan, a annoncé aujourd’hui avoir étendu sa collaboration avec Microsoft Corporation et lancé la dernière version optimisée de sa solution de pointe i-BEMS™ sur Microsoft Azure, pour transformer les bâtiments en campus intelligents prêts pour l’avenir.

Alors que la transformation numérique continue de croître, les organisations sont clairement motivées à réorganiser leurs bureaux pour les rendre respectueux de l’environnement, en tenant compte des aspects de développement durable, notamment les émissions de gaz à effet de serre et de carbone. Un autre élément important pour les administrateurs de bureaux et d’installations aujourd’hui est de trouver un équilibre dans leurs bâtiments afin d’assurer la santé, la sécurité et le bien-être de leur personnel.

Le système primé de Gestion des expériences de bâtiments intelligents (Intelligent Building Experience Management System, i-BEMS™), de LTTS est une solution sous forme de système de systèmes, axée sur la création d’expériences numériques et la gestion intelligente de l’espace. La solution de bâtiments/campus/espaces intelligents, basée dans le cloud permet la surveillance et la gestion des opérations des bâtiments, favorisant ainsi l’optimisation des indicateurs commerciaux, via l’exploitation des algorithmes de l’apprentissage automatique et de l’analytique en périphérie de réseau, basés sur l’IdO de pointe.

i-BEMS™ utilise des analyses énergétiques et des diagnostics de pannes, avancés pour réaliser des économies d’énergie et assurer la conformité à une consommation énergétique nette nulle. i-BEMS™ possède des fonctionnalités de sécurité, de niveau entreprise, et peut créer un jumeau numérique pour tester les modifications dans la construction virtuelle du bâtiment.

LTTS a collaboré précédemment avec Microsoft dans le développement d’un campus intelligent en Israël, pour une société de technologie, de premier plan. Les deux sociétés ont également collaboré pour exploiter la plateforme Azure IoT, afin de mettre en œuvre des solutions de durabilité et se connecter avec Microsoft Dynamics 365 for Field Service, dans le but de permettre une optimisation en temps réel, améliorer le retour sur investissement et la productivité des employés, dans le cadre de la gestion des installations, et des opérations à l’échelle mondiale. En 2018, LTTS a étendu sa relation de travail avec Microsoft en créant un Centre d’innovation appliquée pour la transformation industrielle numérique, destiné à des entreprises clientes partagées.

La collaboration étendue actuelle exploite Azure pour permettre à i-BEMS™ d’agir en tant que courtier en informations sur les installations, unifiant les données de tous les systèmes pour faire du bâtiment/campus une entité unique, au lieu d’une collection hétérogène de systèmes, et axée sur la santé et la sécurité des employés, ainsi que la préservation de l’environnement immédiat.

Des experts de LTTS et Microsoft ont également partagé les meilleures pratiques, les plus récentes, sur l’approche holistique pour les entreprises qui planifient des bâtiments intelligents, écologiques et sûrs ; et dont le contenu est disponible ici : Bâtiments intelligents : De la conception à la réalité.

Alind Saxena, chef de la direction des activités commerciales - Transport & Alliances, L&T Technology Services, a déclaré, « Avec la transformation numérique, les entreprises s’efforcent également de plus en plus de trouver des moyens durables de croître, tout en protégeant la planète et ses ressources. Un autre déterminant important pour les entreprises est le maintien de la sécurité et du bien-être des employés dans un bâtiment, en réduisant l’utilisation des ressources et en améliorant l’efficacité opérationnelle. i-BEMS couvre les meilleures pratiques, de la conception à la construction, en passant par les opérations pour les entreprises qui planifient des projets de construction intelligente, respectueux de l’environnement et socialement responsables. Nous sommes ravis d’élargir notre partenariat en tirant parti de la technologie Microsoft Azure IoT & Edge, pour fournir des solutions de pointe à nos entreprises clientes. »

Sanjay Jacob, directeur des programmes, chez Microsoft Corporation, a ajouté, « En tant que chef de file en matière de solutions d’ingénierie pour les campus intelligents et durables, LTTS offre des solutions Smart Building qui permettent de créer des milieux professionnels modernes en exploitant la technologie Microsoft Azure IoT, Edge & AI. La sécurité des employés, l’efficacité énergétique et la durabilité sont la nécessité du moment, et LTTS fournit une solution Smart Building intégrée, de pointe, basée sur Azure, et permettant aux entreprises mondiales de déployer des campus intelligents et durables. Le livre blanc fournit un excellent modèle avec les meilleures pratiques les plus récentes grâce auxquelles les entreprises pourront passer de la conception à la réalité de leurs bâtiments intelligents. »

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse, de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d’ingénierie et de recherche et développement (Engineering and R&D, ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et de test tout au long du cycle de vie des produits et des développements de processus. Notre clientèle englobe 69 entreprises du classement Fortune 500, et 53 des principales entreprises ER&D à l’échelle mondiale, dans les domaines des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications et de la haute technologie, et des processus. Au 30 juin 2020, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait plus de 16 600 employés répartis dans 17 centres de conception à l’échelle internationale, 28 bureaux de vente mondiaux, et 51 laboratoires d’innovation.

