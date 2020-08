GAITHERSBURG, Md. & OSAKA, Japan--(BUSINESS WIRE)--Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), een biotechnologiebedrijf in een laat stadium dat vaccins van de volgende generatie ontwikkelt voor ernstige infectieziekten, en Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502 / NYSE) : TAK), kondigde vandaag een partnerschap aan voor de ontwikkeling, productie en commercialisering van NVX ‑ CoV2373, Novavax ‘COVID ‑ 19 vaccinkandidaat, in Japan. NVX-CoV2373 is een stabiel prefusie-eiwit gemaakt met behulp van Novavax ‘recombinante proteïne-nanodeeltjestechnologie en bevat Novavax’ gepatenteerde Matrix-M ™ -adjuvans. Takeda zal financiering ontvangen van het Japanse Ministerie van Gezondheid, Arbeid en Welzijn (MHLW) van de regering om de overdracht van technologie, het opzetten van infrastructuur en het opschalen van de productie te ondersteunen. Takeda verwacht de capaciteit om meer dan 250 miljoen doses van het COVID-19-vaccin per jaar te produceren1.

