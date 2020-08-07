Wipro與英特爾合作推動業務連續性

紐澤西州東布朗斯威克和印度班加羅爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--首屈一指的全球資訊科技、顧問服務和業務流程服務公司Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO)今日宣佈，該公司將與英特爾(Intel)攜手合作，以啟用Wipro融合Intel vPro®（英特爾博銳）平臺的數位工作空間解決方案LIVE Workspace™。隨著保持社交距離和其他遠距上班限制環境已成為新常態，客戶則尋求讓員工在此類環境中保持生產力，此次共同合作將可提供遠距IT支援和解決方案，以幫助他們加強業務連續性。

Wipro將Intel vPro®平臺整合到LIVE Workspace™之中，這是可提供遠距設備管理的一套數位工作場所服務。此舉將惠及在家或辦公室上班的用戶，並提供針對韌體層級攻擊的升級版保護和安全性。整合後的解決方案提供實用的業務連續性服務，使企業能夠快速地設計、部署和管理真正的遠距上班體驗。英特爾近期推出第十代Intel® Core™ vPro®處理器，該處理器專為企業而打造以支援下一代業務運算需求。Wipro將利用具備英特爾主動管理技術(Intel® AMT)和英特爾端點管理助理(Intel® EMA)的Intel vPro®平臺。這將使得遠距上班成為可能，並促進無縫的生產力和合作，同時給予員工彈性，能夠以更安全、更可靠的方式在任何地方上班。

Wipro Limited雲端和基礎設施服務副總裁Satish Yadavalli表示：「此次合作證明了我們的實力以及雙方共同的決心，將提升我們能為客戶創造的價值。我們計畫結合雙方在遠距上班工具和平臺、桌面和應用程式整合以及託管服務方面的強大互補能力，以幫助緩解疫情影響。Wipro是工作場所管理服務方面的領導者，而英特爾則是用戶端運算解決方案領域的領軍企業。我們攜手合作，可以幫助企業改善員工體驗和連線性，以協助取得策略性業務成果。」

英特爾用戶端運算事業群副總裁兼企業用戶端平臺總經理Stephanie Hallford表示：「我們與Wipro的合作關係十分牢固，我們對Wipro專注於提升客戶價值的做法頗為讚賞。Intel® vPro®平臺專為企業而打造，而Wipro的數位工作空間解決方案則非常適合正在適應遠距工作場所管理新常態的客戶。我們雙方將一起履行無縫生產力和合作的願景，使人員無論身在何處都能全力以赴。」

Intel、Intel標誌及其他Intel商標均為Intel Corporation或其子公司的商標。

關於Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE:507685, NSE:WIPRO)是首屈一指的全球資訊科技、顧問服務和業務流程服務公司。我們充分利用認知運算、高度自動化、機器人、雲端、分析和新興科技的力量，協助客戶適應數位時代，並讓他們獲得成功。我們在全面服務組合、對永續發展的堅定承諾及良好的企業公民責任等方面廣受全球認可，現有超過18萬名敬業的員工，為遍及六大洲的客戶提供服務。我們將合力探索新的創意，將工作中的點點滴滴相聯繫，以打造更美好且勇於進取的新未來。

前瞻性陳述

本文包含的前瞻性陳述代表Wipro對未來事件的看法，其中有許多在本質上具有固有的不確定性，並不在Wipro控制範圍之內。此等陳述包括但不限於與Wipro發展前景、其未來財務經營業績及其計畫、預期和打算有關的陳述。Wipro提醒讀者，本文中的前瞻性陳述受到風險和不確定性的影響，可能造成實際結果與此等陳述中預測的結果大相逕庭。這些風險和不確定性包括但不限於與以下因素有關的風險和不確定性：我們的盈餘、收入和利潤的波動；我們創造和管理成長、完成擬議之企業行動的能力；IT服務領域的激烈競爭；我們保持成本優勢的能力；印度工資水準的提高；我們吸引和保留高技能專業人員的能力；固定價格、固定時間的架構協議下產生的時間和成本超支；客戶集中；移民限制；我們管理國際業務營運的能力；我們重點關注領域的科技需求減少；電信網路中斷；我們成功完成和整合潛在收購的能力；我們服務合約中的損害賠償責任；我們進行策略性投資的公司能否成功；政府財政獎勵的撤銷；政治動盪；戰爭；關於融資或收購印度以外公司的法律限制；他人對我們智慧財產權的非法使用；以及影響我們業務和產業的一般經濟形勢。COVID-19疫情引發的形勢可能會減少科技支出，而對我們產品的需求造成不利影響，影響客戶消費率並可能會對客戶採購我們服務的能力或意願產生負面影響，推遲潛在客戶的採購決策，損害我們提供現場顧問服務的能力，致使我們無法向客戶交付服務或延遲交付服務，所有這些都有可能對我們未來的銷售額、經營業績及整體財務業績造成不利影響。此外，我們的業務也可能受到與COVID-19疫情有關且不在我們控制範圍之內的各種外部因素的負面影響。可能影響我們未來營運結果的其他風險，在我們遞交給美國證券交易委員會的文件中有更完整的說明，包括但不限於Form 20-F年報。這些文件可在www.sec.gov查閱。我們可能不時提出其他書面和口頭的前瞻性陳述，包括公司遞交給證券交易委員會的備案文件和我們給股東的報告中所包含的陳述。我們不承諾更新由我們或他人代表我們不時做出的任何前瞻性陳述。

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