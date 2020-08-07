Wipro与英特尔合作推动业务连续性

新泽西州东布朗斯威克和印度班加罗尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的信息技术、咨询和业务流程服务公司Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO)今日宣布，该公司将与英特尔(Intel)携手合作，以启用Wipro融合Intel vPro®（英特尔博锐）平台的数字工作空间解决方案LIVE Workspace™。随着保持社交距离和其他远距办公限制环境已成为新常态，客户则寻求让员工在此类环境中保持生产力，此次联合协作将通过提供远程IT支持和解决方案来帮助他们加强业务连续性。

Wipro将Intel vPro®平台整合到用于远程管理设备的一套数字工作场所服务LIVE Workspace™中。这一点将惠及在家或办公室办公的用户，并提供针对固件级别攻击的增强保护和安全性。组合后的解决方案提供实用的业务连续性服务，使企业能够快速地设计、部署和管理真正的远程办公体验。英特尔近期推出了其第十代英特尔酷睿博锐(Intel® Core™ vPro®)处理器，该处理器专为满足下一代业务计算需求的业务而打造。Wipro将利用具有英特尔主动管理技术(Intel® AMT)和英特尔端点管理助手(Intel® EMA)的Intel vPro®平台。这将使远程办公成为可能，并促进无缝的生产力和协作，同时让员工能够以更安全、更可靠的方式在任何地方灵活办公。

Wipro Limited云和基础设施服务副总裁Satish Yadavalli表示：“此次合作证明了我们的实力以及双方共同提高为客户创造的价值的决心。我们计划将双方在远程办公工具和平台、桌面和应用程序整合以及托管服务方面的强大互补能力相结合，以帮助缓解疫情影响。Wipro是工作场所管理服务方面的领导者，而英特尔则是客户端计算解决方案领域的领军企业。通过携手合作，我们可以帮助企业改善员工体验和连接性，以助力取得战略性业务成果。”

英特尔客户端计算事业群副总裁兼业务客户端平台总经理Stephanie Hallford表示：“我们与Wipro的合作关系十分牢固，我们对Wipro专注于提高客户价值的做法颇为赞赏。英特尔博锐平台专为企业而打造，而Wipro的数字工作空间解决方案则非常适合正在适应远程工作场所管理新常态的客户。我们双方将共同履行无缝生产力和协作愿景，使用户无论身在何处都能全力以赴。”

Intel、Intel标识及其他Intel标志均为Intel Corporation或其子公司的商标。

关于Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE:507685, NSE:WIPRO)是一家全球领先的信息技术、咨询和业务流程服务公司。我们充分利用认知计算、高度自动化、机器人、云、分析和新兴技术的力量，帮助客户适应数字时代，并让他们获得成功。我们在全面服务组合、对可持续发展的坚定承诺及良好的企业公民责任等方面广受全球认可，现有超过18万名敬业的员工，为遍及六大洲的客户提供服务。我们将合力探索新的创意，将工作中的点点滴滴相联系，以打造更美好且勇于进取的新未来。

前瞻性陈述

本文包含的前瞻性陈述代表Wipro对未来事件的看法，其中有许多在本质上具有固有的不确定性，并不在Wipro控制范围之内。此等陈述包括但不仅限于与Wipro发展前景、其未来财务经营业绩及其计划、预期和打算有关的陈述。Wipro提醒读者，本文中的前瞻性陈述受风险和不确定性影响，可能造成实际结果与此等陈述中预测的结果大相径庭。这些风险和不确定性包括但不仅限于与以下因素有关的风险和不确定性：我们盈利、收入和利润的波动；我们创造和管理增长、完成拟议之企业行动的能力；IT服务领域的激烈竞争；我们保持成本优势的能力；印度工资水平的提高；我们吸引和保留高技能专业人员的能力；固定价格、固定时间的框架协议下产生的时间和成本超支；客户集中；移民限制；我们管理国际业务运营的能力；我们重点关注领域的技术需求的减少；电信网络中断；我们成功完成和整合潜在收购的能力；我们服务合同中的损害赔偿责任；我们对其进行战略投资的公司能否成功；政府财政奖励的撤销；政治动荡；战争；关于融资或收购印度以外公司的法律限制；他人对我们知识产权的非法使用；以及影响我们业务和行业的一般经济形势。COVID-19疫情引发的形势可能会减少技术支出，对市场对我们产品的需求造成不利影响，影响客户消费率并可能会对客户采购我们服务的能力或意愿产生负面影响，推迟潜在客户的采购决策，损害我们提供现场咨询服务的能力，致使我们无法向客户交付服务或推迟交付服务，所有这些都有可能对我们未来的销售额、经营业绩及整体财务业绩造成不利影响。此外，我们的业务也可能受到与COVID-19疫情有关的并不在我们控制范围之内的各种外部因素的负面影响。可能影响我们未来运营结果的其他风险在我们提交给美国证券交易委员会的文件中有更完整的说明，包括但不仅限于Form 20-F年报。这些文件可从www.sec.gov查阅。我们可能不时做出其他书面和口头的前瞻性陈述，包括公司提交给证券交易委员会的备案文件和我们给股东的报告中所包含的陈述。我们不承诺更新由我们或他人代表我们不时做出的任何前瞻性陈述。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。