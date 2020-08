LUXEMBURG--(BUSINESS WIRE)--Pacific Drilling SA (NYSE: PACD) (“Pacific Drilling” of het “Bedrijf”) rapporteerde vandaag resultaten voor het tweede kwartaal van 2020. Het nettoverlies voor het tweede kwartaal van 2020 bedroeg $ 87,4 miljoen of $ 1,16 per verwaterd aandeel, vergeleken met een nettoverlies van $ 61,0 miljoen of $ 0,81 per verwaterd aandeel in het eerste kwartaal van 2020.

Bernie Wolford, CEO van Pacific Drilling, merkte op: “In het tweede kwartaal bleven onze bemanningen en ons leiderschap een voorbeeld geven van onze toewijding aan veilige en efficiënte operaties, inclusief het nemen van maatregelen om de risico’s te beheersen die verband houden met COVID-19-transmissie, wat uitzonderlijke resultaten oplevert voor onze klanten en efficiënt behoud van de waarde van onze activa en de overheadkosten aanzienlijk verlagen.”

