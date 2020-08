EAST BRUNSWICK, NJ & BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), een toonaangevend wereldwijd bedrijf voor informatietechnologie, consulting en bedrijfsprocesdiensten, heeft vandaag aangekondigd dat het zijn krachten zal bundelen met Intel om Wipro’s LIVE Workspace ™, Wipro’s digitale werkplekoplossing met het Intel vPro®-platform, mogelijk te maken. Deze gezamenlijke samenwerking zal klanten helpen de bedrijfscontinuïteit te stimuleren door IT-ondersteuning en oplossingen op afstand mogelijk te maken, aangezien ze werknemers productief willen houden te midden van sociale afstandsgrenzen en andere beperkingen op afstand die het nieuwe normaal zijn geworden.

Wipro integreerde het Intel vPro®-platform in LIVE Workspace ™, een pakket digitale werkplekservices om apparaten op afstand te beheren. Dit geldt ook voor gebruikers thuis of op kantoor en biedt verbeterde bescherming en beveiliging tegen aanvallen op firmwareniveau. De gecombineerde oplossing biedt praktische bedrijfscontinuïteitsdiensten waarmee ondernemingen snel een echte werkervaring op afstand kunnen ontwerpen, implementeren en beheren. Intel heeft onlangs zijn 10e generatie Intel® Core ™ vPro®-processors geïntroduceerd die zijn gebouwd voor bedrijven om de volgende generatie zakelijke computerbehoeften te ondersteunen. Wipro maakt gebruik van het Intel vPro®-platform met Intel® Active Management Technology (Intel® AMT) en Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA). Dit maakt werken op afstand mogelijk en stimuleert een naadloze productiviteit en samenwerking, terwijl werknemers de flexibiliteit krijgen om overal op een veilige, veiligere en betrouwbare manier te werken.

