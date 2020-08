BENGALURU, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services Limited (BSE: 540115, NSE: LTTS), een toonaangevend wereldwijd bedrijf voor pure play-engineeringdiensten, heeft vandaag aangekondigd dat het de samenwerking met Microsoft Corporation heeft uitgebreid en de nieuwste en verbeterde versie van de ultramoderne i-BEMS ™ -oplossing op Microsoft Azure om gebouwen om te vormen tot toekomstbestendige slimme campussen.

Met de toenemende digitale transformatie is er een duidelijke impuls geweest voor de noodzaak voor organisaties om hun kantoorpanden milieuvriendelijker te maken, rekening houdend met duurzaamheidsaspecten zoals broeikasgassen en CO2-uitstoot. Een ander belangrijk aspect voor kantoor- en facilitair beheerders is het vinden van evenwicht in hun gebouwen om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van hun personeel te garanderen.

Het bekroonde Intelligent Building Experience Management System van LTTS i-BEMS ™ is een systeem-van-systeemoplossing die zich richt op het creëren van digitale ervaringen en intelligent ruimtebeheer. De cloudgebaseerde oplossing voor slimme gebouwen / campus / ruimtes helpt bij het bewaken en beheren van gebouwactiviteiten en het optimaliseren van bedrijfsstatistieken met behulp van geavanceerde IoT-gebaseerde Edge Analytics- en machine learning-algoritmen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.