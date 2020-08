EAST BRUNSWICK, New Jersey, e BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), prestigioso fornitore di tecnologie informatiche, servizi di consulenza e per la gestione dei processi aziendali operante su scala mondiale, ha annunciato in data odierna che unirà le forze con Intel per abilitare l’integrazione di LIVE Workspace™, la soluzione per la gestione di ambienti di lavoro digitali di Wipro, con la piattaforma Intel vPro®. Questa collaborazione aiuterà i clienti a sostenere la continuità delle attività permettendo l’offerta di soluzioni e assistenza IT a distanza onde accertare la produttività in via continuativa dei dipendenti entro i limiti imposti dal distanziamento sociale e gli altri limiti associati al lavoro da remoto che sono divenuti la nuova realtà.

Wipro ha integrato la piattaforma Intel vPro® in LIVE Workspace™, una suite di servizi per ambienti di lavoro digitali per assicurare la gestibilità a distanza dei dispositivi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.