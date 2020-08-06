Sabre選擇DXC Technology來協助改變未來旅遊業，作為兩家公司續約多年期協議的一部分

維吉尼亞州泰森斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--DXC Technology (NYSE: DXC)今日宣佈，該公司已獲得為全球旅遊業提供支援的一流軟體科技公司Sabre Corporation (NASDAQ: SABR)的多年期合約。DXC將在Sabre的轉型之旅中與之攜手合作，以重新定義未來旅遊業，從而協助確保Sabre科技的持續安全性、穩定性和正常運行。

DXC將協助Sabre加速其轉型進程，以迎合160多個國家的航空公司、酒店和旅行社客戶不斷演進的需求。DXC還將為Sabre提供外包和IT現代化能力，以有效、高效地運行和維護其系統，同時將工作負載遷移到雲端，促進科技現代化，以及釋放Sabre的全球業務價值。

基於Sabre與DXC悠久且深遠的合作歷史，這份延長多年的協議將擴大DXC透過安全、靈活、高效的IT外包和基礎設施服務為Sabre全球預訂平臺提供支援的服務。DXC還將提供關鍵的安全、雲端、應用、分析和工程能力。

Sabre總裁兼執行長Sean Menke表示：「我們曾於今年稍早時宣佈，Sabre將攜手Google開啟新的轉型之旅。作為該項合作的一部分，我們將與Google Cloud攜手合作，將Sabre的IT基礎設施遷移到Google Cloud具有高可用性且安全的服務中，以改善我們的科技能力。在整個遷移過程中，我們知道，與第三方合作以維持現有系統的安全基礎，同時將我們的科技現代化升級以迎合客戶需求，對於Sabre同樣至關重要。有了『新DXC』在我們的科技轉型中扮演重要角色，我們非常期待Sabre能夠為我們的客戶提供更佳服務，獲致有意義的成本撙節並創造長期的成長機會。」

DXC總裁兼執行長Mike Salvino表示：「我們很高興能夠延續雙方的合作關係，參與Sabre的策略性業務和科技轉型。我們在運行Sabre的任務關鍵型系統方面的經驗，加上我們在整個企業科技堆疊方面的能力，將有助於Sabre加快其科技的現代化升級，並為消費者和整個產業重塑旅行體驗。」

自1960年以來，Sabre一直在顛覆旅遊市場，現已發展為覆蓋面廣泛的科技平臺，每年管理的全球旅行支出超過2600億美元。該公司為各種旅遊公司提供支援，包括航空公司、酒店經營者、旅行社及其他供應商。透過其居於領先地位的旅遊市集，Sabre使旅遊供應商與全球買家建立聯繫。

DXC為全球逾270家《財星》500大企業提供任務關鍵型系統運行服務。

關於DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC)協助全球企業運行其任務關鍵型系統和營運，同時促進IT現代化、資料架構最佳化，並確保跨公共、私有和混合雲的安全性和可擴充性。經過數十年的創新推動，DXC受到全球最大型企業的信任，他們部署企業科技堆疊來提供更高水準的效能、競爭力和客戶體驗。如欲進一步瞭解DXC故事以及我們對人員、客戶和營運執行的關注，請造訪www.dxc.technology。

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