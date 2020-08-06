Sabre选择DXC Technology来助力改变未来旅游业，作为两家公司续约多年期协议的一部分

弗吉尼亚州泰森斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--DXC Technology (NYSE: DXC)今日宣布，该公司已获得为全球旅游业提供支持的领先软件科技公司Sabre Corporation (NASDAQ: SABR)授予的一份多年期协议。DXC将在Sabre的转型之旅中与之携手合作，以重新定义未来旅游业，从而助力确保Sabre技术的持续安全性、稳定性和正常运行。

DXC将帮助Sabre加速其转型进程，以满足其160多个国家的航空公司、酒店和旅行社客户不断演进的需求。DXC还将为Sabre提供外包和IT现代化能力，以有效、高效地运行和维护其系统，同时将工作负载迁移到云端，实现技术现代化，以及释放Sabre的全球业务价值。

基于Sabre与DXC悠久且深远的合作历史，这份延长多年的协议将拓展DXC通过安全、灵活、高效的IT外包和基础设施服务为Sabre全球预订平台提供支持的服务。DXC还将提供关键的安全、云、应用、分析和工程能力。

Sabre总裁兼首席执行官Sean Menke表示：“我们曾于今年早些时候宣布Sabre将携手Google开启新的转型之旅。作为合作的一部分，我们将与Google Cloud携手合作，通过将Sabre的IT基础设施迁移到Google Cloud具有高可用性的安全服务中来改善我们的技术能力。在整个迁移过程中，我们知道，与第三方合作以维持现有系统的安全基础，同时将我们的技术现代化升级以满足客户需求对于Sabre同样至关重要。借助在我们的技术转型中扮演重要角色的‘新DXC’，我们非常期待Sabre能够更好地服务我们的客户，实现有意义的成本节约并创造长期的增长机会。”

DXC总裁兼首席执行官Mike Salvino表示：“我们很高兴能够延续双方的合作关系，参与Sabre的战略业务和技术转型。我们在运行Sabre的任务关键型系统方面的经验，加上我们在整个企业技术堆栈方面的能力，将有助于Sabre加快其技术的现代化升级，并为消费者和整个行业重塑旅行体验。”

自1960年以来，Sabre一直在颠覆旅游市场，现已发展成为覆盖面广泛的技术平台，每年管理的全球旅行支出超过2600亿美元。该公司为各种旅游公司提供支持，包括航空公司、酒店经营者、旅行社及其他供应商。通过其处于领先地位的旅游市场，Sabre致力于将旅游供应商与全球买家对接。

DXC为全球逾270家《财富》500强公司提供任务关键型系统运营服务。

关于DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC)帮助全球公司执行其关键任务系统和运营，同时实现IT现代化，优化数据架构，并确保跨公共、私有和混合云的安全性和可伸缩性。经过数十年的创新推动，DXC得到了全球最大公司的信任，他们通过部署企业技术堆栈来实现更高水平的性能、竞争力和客户体验。如需更多地了解有关DXC故事以及我们对人员、客户和运营执行的关注，请访问www.dxc.technology。

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