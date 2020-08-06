Supplyframe助力益登科技數位轉型和國際擴張

加利福尼亞州帕薩迪納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Supplyframe今天宣佈達成一項協定，以數位化方式助力亞洲領先的半導體和元件分銷商益登科技，以實現更佳的敏捷性、靈活性和可持續性成長。這標誌著亞洲主要的半導體分銷商邁向數位轉型，並藉此進行國際擴張。

數位轉型已成為分銷商的致勝關鍵。為了應對當今環境和未來定位的挑戰，擁有遠見的分銷商正透過數位化滲透來加強其傳統的線下銷售模式，在詢價的關鍵回應節點引入更強大的智慧功能來提升服務水準和利潤空間，並透過與戰略供應商的合作，贏得在關鍵客戶中的設計導入先機。

益登科技董事長曾禹旖表示，「益登科技在過去八年中實現大幅成長，我們剛剛慶祝公司成立24周年。我們的新使命是專注於數位化、國際化和模組化。我們期待與Supplyframe合作，利用數位轉型和市場情報來推動下一階段的成長。」

Supplyframe中國總經理洪子倫表示，「電子元件分銷商必須透過採用大資料分析、需求感知、設計週期影響、詢報價轉換和競爭回應來加速數位轉型。Supplyframe正利用我們獨特的『從設計到採購』的智慧解決方案，以幫助像益登科技（全球第八大半導體和元件分銷商，總部位於台北）這樣的分銷商增強實力、建立戰略性供應商關係，並為其自身及供應商合作夥伴推動可盈利的收入成長。」

在此次三年合作協定的第一階段，Supplyframe將與益登科技合作，以創造價值並推動其銷售和服務運營的創新。Supplyframe將利用自身廣泛的電子商務、媒體和軟體即服務（SaaS）解決方案組合，協助益登科技在主要目標客戶區隔市場中展現更佳銷售靈活性並提升競爭力。

關於益登科技

不僅是元件代理，更是您的最佳解決方案合作夥伴

益登科技成立於1996年，為亞洲最佳電子元件代理商與解決方案供應商，總部設立於台北，並在中國、新加坡、泰國、印度、馬來西亞、韓國、日本部署完整而綿密的通路據點，為亞太區以至全球的ODM/OEM客戶、原廠提供一流的服務和解決方案。益登科技多年來深耕各項應用領域，引領潮流之先，涵蓋的產品應用範圍包括可攜式/穿戴式產品、有線/無線通訊、物聯網、汽車、機器人、醫療、工業控制、電腦以及各式各樣的電子產品，在光電、數位、類比、混合訊號等領域深具技術經驗，提供全面的服務與方案，可作為原廠、客戶、合作夥伴之間溝通的最佳橋樑。更多資訊請瀏覽網站www.edomtech.com

關於Supplyframe

Supplyframe使電子產品需求與供應保持一致，並通過基於智慧的變革型解決方案將全球電子價值鏈提升到新水準，在整個設計到採購的產品生命週期的關鍵決策點提供專業見解。利用數十億個設計意圖、需求、供應和風險因素的持續性資訊，Supplyframe的從設計到採購資訊（DSI）平台是全球電子行業豐富的智慧資源。全球有超過一千萬的工程和供應鏈專業人士與我們的SaaS解決方案、搜尋引擎和媒體資源合作，推動快速創新並優化每年直接材料支出超過1200億美元。Supplyframe的總部位於美國加利福尼亞州帕薩迪納，並在奧斯汀、貝爾格萊德、格勒諾布爾、牛津、舊金山、蘇州、上海和深圳設有辦事處。

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