BlueVoyant e TELMEX Scitum anunciam aliança estratégica de cibersegurança

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--BlueVoyant e TELMEX Scitum, duas empresas líderes em segurança cibernética, anunciaram hoje uma aliança exclusiva para o México sob a qual a TELMEX Scitum integrará os serviços da BlueVoyant em seu portfólio.

Essa nova parceria permite à TELMEX Scitum apresentar uma oferta mais robusta de segurança, detecção e resposta gerenciadas no México – e no mercado latino-americano em geral –, além de serviços de inteligência de ameaças e proteção de marcas.

Ulises Castillo, CEO da TELMEX Scitum, comentou: “Estamos empolgados em trabalhar em colaboração com a BlueVoyant. Seus recursos para gerenciar ameaças cibernéticas por meio de serviços de inteligência de ameaças cibernéticas, proteção de terminais e gerenciamento de riscos de terceiros são realmente excepcionais. Isso, naturalmente, complementa nosso portfólio de serviços e recursos atuais”.

“A parceria com a TELMEX Scitum sustenta a expansão internacional da BlueVoyant com o objetivo de proteção contra ataques cibernéticos globais”, disse Jarret Benavidez, vice-presidente da BlueVoyant International. “A TELMEX Scitum possui o mais amplo portfólio de serviços de cibersegurança da região, a equipe mais especializada e a total compreensão das necessidades dos clientes mexicanos”.

“Juntos, a TELMEX Scitum e a BlueVoyant demonstraram a capacidade de fornecer recursos de segurança cibernética líderes do setor e ampla experiência operacional para os clientes da TELMEX Scitum”, afirmou Jim Rosenthal, cofundador e CEO da BlueVoyant. “Estamos muito felizes em fazer parceria com a TELMEX Scitum, para oferecer nossos serviços e recursos às empresas no México.”

Ao longo de seus 22 anos de história, a TELMEX Scitum continuou inovando. Nos últimos anos, ela se centrou em desenvolver seus próprios recursos e complementá-los por meio de alianças, a fim de ajudar seus clientes a enfrentar diferentes tipos de ataques cibernéticos. Nesse sentido, criou os maiores centros de operações de segurança (SOC) da América Latina e formou a equipe de inteligência cibernética mais avançada – que inclui o mais amplo ecossistema de colaboração internacional da região para troca de inteligência de ameaças. A empresa também investiu significativamente na formação de mais de 650 especialistas.

A BlueVoyant é uma das companhias de segurança cibernética que mais cresce no mundo, com clientes de diversos setores, incluindo serviços financeiros, comércio varejista, manufatura, setores de governo e educação, entre outros.

-FIM-

Sobre a TELMEX Scitum

Com 22 anos de mercado, a TELMEX Scitum é líder em segurança cibernética na América Latina, operando os principais Centros de Cibersegurança e Ciberinteligência, atendendo a mais de 1.820 clientes e com uma equipe de mais de 650 especialistas.

Por seis anos, a TELMEX Scitum criou o ecossistema de segurança cibernética mais completo da região, sendo uma CERT (Equipe de Resposta às Emergências de Computador) endossada por Carnegie Mellon, que faz parte do FIRST (Fórum Global de Resposta a Incidentes e Equipes de Segurança), da DCC (Agência de Crime de Consórcio) e da Tech-Accord (promove a colaboração entre empresas globais de tecnologia), com acordos de colaboração com: Unidade de Crime Digital (DCU) da Microsoft, Aliança de Ameaças Cibernéticas (CTA), Talos – o Grupo de Inteligência de Ameaças da Cisco –, Unidade 42 da Palo Alto Networks, CERT-MX da Guarda Nacional do México e Associação Nacional de Universidades e Instituições de Educação Superior da República Mexicana (ANUIES).

Sobre a BlueVoyant

A BlueVoyant é uma empresa de serviços de segurança cibernética orientada por especialistas cuja missão é defender proativamente as organizações de todos os tamanhos contra os atuais e sofisticados invasores e ameaças avançadas de hoje em dia.

Liderada pelo CEO Jim Rosenthal, a equipe altamente qualificada da BlueVoyant inclui ex-funcionários cibernéticos do governo norte-americano com ampla experiência na linha de frente em resposta a ameaças cibernéticas avançadas em nome da Agência de Segurança Nacional dos EUA, FBI, Unidade 8200 e GCHQ, juntamente com especialistas do setor privado. Os serviços da BlueVoyant utilizam grandes conjuntos de dados em tempo real com análises e tecnologias líderes do setor.

Fundada em 2017 por executivos da Fortune 500 e ex-funcionários cibernéticos do governo dos EUA, e com sede na cidade de Nova York, a BlueVoyant possui escritórios em Maryland, Tel Aviv, San Francisco, Londres e América Latina.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.