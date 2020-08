BlueVoyant y TELMEX Scitum anuncian una alianza estratégica de ciberseguridad

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--BlueVoyant y TELMEX Scitum, dos empresas líderes en materia de seguridad cibernética, acaban de anunciar una alianza exclusiva para México en virtud de la cual TELMEX Scitum integrará los servicios de BlueVoyant en su catálogo.

Esta nueva asociación permite a TELMEX Scitum introducir una oferta más robusta de seguridad administrada, detección y respuesta en México y en el mercado latinoamericano en general, así como servicios de inteligencia ante amenazas y protección de marcas.

Ulises Castillo, director ejecutivo de TELMEX Scitum, comenta: «Nos entusiasma la idea de trabajar en colaboración con BlueVoyant. Sus capacidades para gestionar las ciberamenazas a través de servicios de inteligencia ante ataques cibernéticos, protección de puntos finales y gestión de riesgos de terceros son verdaderamente excepcionales. Esto complementa perfectamente nuestro catálogo actual de servicios y capacidades».

«La asociación con TELMEX Scitum sustenta la expansión internacional de BlueVoyant con el objetivo de proteger contra los ciberataques globales», declaró Jarret Benavidez, vicepresidente de BlueVoyant International. «TELMEX Scitum cuenta con la gama más amplia de servicios de ciberseguridad en la región, el personal más especializado y el entendimiento pleno de las necesidades de los clientes mexicanos».

«Juntos, TELMEX Scitum y BlueVoyant han demostrado ser capaces de proporcionar prestaciones de ciberseguridad líderes en la industria y una amplia experiencia operativa para los clientes de TELMEX Scitum», señaló Jim Rosenthal, cofundador y director ejecutivo de BlueVoyant. «Estamos muy contentos de asociarnos con TELMEX Scitum, para ofrecer nuestros servicios y capacidades a las empresas en México».

A lo largo de sus 22 años de historia, TELMEX Scitum no ha dejado nunca de innovar. En los últimos años, se ha enfocado en desarrollar sus propias capacidades y complementarlas a través de alianzas, con el fin de ayudar a sus clientes a enfrentar diferentes tipos de ciberataques. En este sentido, ha creado los mayores Centros de Operaciones de Seguridad de América Latina y ha conformado el equipo de inteligencia cibernética más avanzado (que incluye el más amplio ecosistema de colaboración internacional de la región para el intercambio de inteligencia ante amenazas). También ha realizado importantes inversiones en la capacitación de sus más de 650 especialistas.

BlueVoyant es una de las empresas de ciberseguridad de más rápido crecimiento en el mundo, con clientes de una amplia gama de sectores, incluidos, entre otros, los servicios financieros, el comercio minorista, la industria manufacturera, el gobierno y la educación.

Acerca de TELMEX Scitum

Con 22 años en el mercado, TELMEX Scitum es líder en ciberseguridad en América Latina. Opera los principales Centros de Ciberseguridad y Ciberinteligencia, desde los que atiende a más de 1820 clientes, con un equipo de más de 650 especialistas.

Desde hace 6 años TELMEX Scitum ha creado el ecosistema de ciberseguridad más completo de la región, siendo un Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas (Computer Emergency Response Team, CERT) avalado por Carnegie Mellon, que forma parte del Foro de Equipos de Respuesta ante Incidentes y Seguridad (Forum of Incident Response and Security Teams, FIRST), del DCC (Consortium Crime Agency) y de Tech-Accord (promueve la colaboración entre empresas tecnológicas globales), con acuerdos de colaboración con: La Unidad de Delitos Digitales (UDD) de Microsoft, la Alianza contra las Amenazas Cibernéticas (AAC), el Centro de Inteligencia ante Amenazas de Talos de Cisco, la Unidad 42 de Palo Alto Networks, el CERT-MX de la Guardia Nacional y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Acerca de BlueVoyant

BlueVoyant es una empresa de servicios de seguridad cibernética dirigida por expertos cuya misión es defender de manera proactiva a las organizaciones de todos los tamaños contra los constantes y sofisticados atacantes y amenazas avanzadas de hoy en día.

Liderado por su director ejecutivo, Jim Rosenthal, el equipo altamente cualificado de BlueVoyant incluye ex funcionarios del área cibernética del gobierno con amplia experiencia de primera línea en la respuesta ante amenazas cibernéticas avanzadas en nombre de la Agencia de Seguridad Nacional, la Oficina Federal de Investigación, la Unidad 8200 y GCHQ, junto con expertos del sector privado. Los servicios de BlueVoyant utilizan grandes conjuntos de datos en tiempo real con tecnologías y análisis líderes en el sector.

Fundada en 2017 por ejecutivos de Fortune 500 y ex funcionarios del área cibernética del gobierno, y con sede en la ciudad de Nueva York, BlueVoyant tiene oficinas en Maryland, Tel Aviv, San Francisco, Londres y América Latina.

