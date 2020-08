KSB utilise Fabasoft pour numériser la documentation fournisseur

LINZ, Autriche--(BUSINESS WIRE)--La division de génie mécanique de KSB développe des pompes sur mesure. La gestion de projets de grande ampleur, le respect des dates butoirs et la diffusion uniforme des informations à toutes les parties prenantes sont des tâches extrêmement chronophages. Pour ce faire, KSB a recherché une solution numérique de documentation fournisseur pour un projet pilote dans son usine de Pegnitz dans le contexte du déploiement de son projet "Digital Factory". Grâce à Fabasoft Approve, KSB dispose aujourd'hui d'une plateforme nuagique centralisée assurant la coordination, la gestion et l'évaluation de la documentation technique.

Avant le lancement du projet, KSB a réalisé une analyse de rentabilité pour la documentation numérique des fournisseurs, qui a démontré que les coûts de l'usine pilote de Pegnitz seraient amortis en moins d'une année. Pour l'heure, l'activité pilote fait appel à environ 200 employés sur le site. La prochaine phase prévoit une expansion aux installations de Frankenthal et Halle, avec l'objectif de lancer l'application à l'échelle mondiale.

"Fabasoft Approve nous a permis de traiter une documentation complexe en génie mécanique d'une manière transparente, effective et intuitive sur une plateforme nuagique. Une évaluation détaillée et des procédures d'approbation peuvent désormais être gérées de manière fiable et traçable, ce qui nous économise environ 4 500 heures de travail par an", confirme Christian Strobl, responsable de l'achat de pompes et de systèmes chez KSB.

"Nous sommes fiers d'avoir contribué à l'optimisation marquée de l'efficience de KSB, aussi bien grâce à notre produit qu'à notre approche flexible du déploiement des projets", ajoute Andreas Dangl, responsable d'unité commerciale chez Fabasoft.

Téléchargez l'étude de cas "KSB – Supplier documentation"

Fabasoft Approve

permet la gestion numérique de la documentation fournisseur en génie mécanique et industriel grâce à des processus inter-entreprises. L'application nuagique permet à tous les partenaires de participer au projet dès son début, à commencer par le processus de création de documents. Elle rend en outre les étapes d'évaluation et d'approbation plus efficientes et transparentes, et minimise le charge de travail manuel.

À propos de KSB

Le Groupe KSB est un chef de file des pompes, valves et services connexes de qualité avec des ventes annuelles atteignant près de 2,4 milliards EUR. La société est présente sur tous les continents, et dispose de ses propres unités de vente et marketing, sites de fabrication et activités de service. KSB emploie plus de 15 000 personnes.

À propos de Fabasoft

Fabasoft est l’un des plus importants éditeurs de logiciels et prestataires de services nuagiques en Europe pour le traitement numérique de documents ainsi que la gestion électronique de documents, processus et archives. De nombreuses entreprises privées et organisations du secteur public de renom font confiance à la qualité et à l’expérience de Fabasoft depuis plus de trois décennies.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.