KSB sceglie Fabasoft per digitalizzare la documentazione fornitori

LINZ, Austria--(BUSINESS WIRE)--La divisione di KSB attiva nei progetti di ingegneria meccanica sviluppa pompe personalizzate. La gestione di progetti su larga scala di questo tipo, in grado di garantire anche il rispetto delle scadenze e l'omogeneità delle informazioni fornite a tutti gli interessati, è un processo che richiede moltissimo tempo. In risposta a queste esigenze, KSB ha cercato una soluzione digitale per la documentazione fornitori nel quadro di un progetto pilota presso il suo impianto di Pegnitz, nel contesto dell'implementazione della sua iniziativa di "Fabbrica digitale". Grazie a Fabasoft Approve, KSB ora dispone di una piattaforma centralizzata, basata sul cloud, per coordinare, gestire e rivedere la documentazione tecnica.

Prima dell'inizio del progetto, KSB ha effettuato un'analisi sulla profittabilità relativa alla documentazione digitale fornitori, rilevando che i costi relativi all'impianto pilota di Pegnitz sarebbero stati ammortizzati in meno di un anno. Attualmente l'attività coinvolge circa 200 dipendenti presso il sito. La fase successiva prevede l'espansione delle strutture di Frankenthal e Halle, nell'obiettivo di presentare l'applicazione in tutto il mondo.

" Con Fabasoft Approve siamo riusciti a elaborare una complessa documentazione speciale per l'ingegneria meccanica progettuale in modo trasparente, efficace e di facile utilizzo su una piattaforma cloud. Ora possiamo effettuare complicate procedure di revisione e approvazione in modo affidabile e tracciabile, tagliando circa 4.500 ore di lavoro all'anno", ha confermato Christian Strobl, Operative Purchasing Pumps & Systems presso KSB.

" Siamo orgogliosi di aver contribuito al notevole aumento di efficienza di KSB sia con il nostro prodotto, sia con il nostro approccio agile all'implementazione progettuale", ha aggiunto Andreas Dangl, Business Unit Executive presso Fabasoft.

Fabasoft Approve

agevola la gestione digitale della documentazione fornitori nell'ingegneria meccanica e impiantistica grazie a processi interaziendali. L'applicazione basata sul cloud consente di coinvolgere tutti i partner del progetto sin dagli inizi, a partire dal processo di creazione dei documenti. Le procedure di revisione e approvazione risultano inoltre più efficienti e trasparenti, con un carico di lavoro manuale ridotto al minimo.

Informazioni su KSB

Il gruppo KSB è tra i principali fornitori di pompe e valvole di qualità e dei corrispettivi servizi, forte di un fatturato annuo di circa 2,4 miliardi di euro. L'azienda è presente su tutti i continenti con organizzazioni commerciali e marketing, strutture produttive e attività di assistenza proprie. Con KSB collaborano oltre 15.000 persone.

Informazioni su Fabasoft

Fabasoft è tra i principali produttori di software e di servizi sul cloud per la gestione dei documenti digitali e per la gestione elettronica di documenti, processi e archivi. Sono numerose le rinomate aziende private e gli enti pubblici che da oltre trent'anni si affidano alla qualità e all'esperienza storica di Fabasoft.

