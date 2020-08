TYSONS, Va.--(BUSINESS WIRE)--DXC Technology (NYSE: DXC) heeft vandaag aangekondigd dat het een meerjarige overeenkomst heeft ontvangen van Sabre Corporation (NASDAQ: SABR), een toonaangevend software- en technologiebedrijf dat de wereldwijde reisbranche aandrijft . DXC zal samenwerken met Sabre tijdens zijn transformationele reis om de toekomst van reizen te herdefiniëren, om de voortdurende veiligheid, stabiliteit en gezondheid van Sabre’s technologie te verzekeren.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.