KSB digitaliseert leveranciersdocumentatie met Fabasoft

LINZ, Oostenrijk--(BUSINESS WIRE)--De projectgerelateerde afdeling machinebouw van KSB ontwikkelt op maat gemaakte pompen. Het beheren van dit soort grootschalige projecten en er tegelijkertijd voor zorgen dat deadlines worden gehaald en dat alle betrokkenen over uniforme informatie beschikken, is buitengewoon tijdrovend. Om dit aan te pakken zocht KSB voor een proefproject in de Pegnitz-fabriek een digitale oplossing voor leveranciersdocumentatie, in het kader van de uitvoering van het project “Digital Factory”. Met Fabasoft Approve beschikt KSB nu over een centraal, cloud-gebaseerd platform voor het coördineren, beheren en beoordelen van technische documentatie.

Voorafgaand aan de start van het project voerde KSB een rentabiliteitsanalyse uit van de digitale leveranciersdocumentatie, waaruit bleek dat de kosten voor de proeffabriek in Pegnitz binnen een jaar terugverdiend zouden worden. Daar loopt momenteel het proefproject met ongeveer 200 werknemers. In de volgende fase is uitbreiding naar de fabrieken in Frankenthal en Halle gepland en het uiteindelijke doel is om de toepassing wereldwijd te introduceren.

“ Dankzij Fabasoft Approve kunnen we complexe speciale documentatie in de projectgerelateerde machinebouw op een transparante, effectieve en gebruikersvriendelijke manier via een cloud-platform verwerken. Uitgebreide beoordelings- en goedkeuringsprocedures kunnen nu op een betrouwbare en traceerbare manier worden afgehandeld, wat ons op jaarbasis ongeveer 4.500 werkuren bespaart,” bevestigt Christian Strobl, Operative Purchasing Pumps & Systems bij KSB.

“ We zijn er trots op dat we niet alleen met ons product maar ook met onze flexibele aanpak van de projectimplementatie mede bijgedragen hebben aan de enorme efficiëntieverhoging van KSB” voegt Andreas Dangl, Business Unit Executive bij Fabasoft toe.

Download de casestudy “KSB – Leveranciersdocumentatie”

Fabasoft Approve

vergemakkelijkt het digitale beheer van leveranciersdocumentatie in de machinebouw en installatietechniek door middel van bedrijfsoverstijgende processen. De cloud-gebaseerde applicatie maakt het mogelijk om alle projectpartners vanaf het begin in het proces te betrekken, al tijdens het aanmaken van de documenten. Bovendien worden de beoordelings- en goedkeuringsprocessen efficiënter en transparanter en wordt de handmatige inspanning tot een minimum beperkt.

Over KSB

Met een jaaromzet van bijna EUR 2,4 miljard is de KSB Group een van de toonaangevende leveranciers van kwaliteitspompen, kleppen en aanverwante diensten. Het bedrijf is op alle continenten aanwezig met eigen verkoopmaatschappijen, productiefaciliteiten en servicebedrijven en heeft meer dan 15.000 mensen in dienst.

Over Fabasoft

Fabasoft is een van de toonaangevende softwareproductbedrijven en cloud-serviceproviders in Europa voor digitaal documentbeheer en elektronisch document-, proces- en bestandsbeheer. Tal van vooraanstaande particuliere bedrijven en overheidsorganisaties vertrouwen al meer dan dertig jaar op de kwaliteit en ervaring van Fabasoft.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.