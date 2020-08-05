住友商事美洲分公司對Sintavia進行策略性投資

紐約--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--全球最大商品與服務貿易商之一住友商事株式會社(Sumitomo Corporation)的最大子公司住友商事美洲分公司(Sumitomo Corporation of Americas, “SCOA”)今天宣佈達成協議，將增加對總部位於佛羅里達州好萊塢的航太和太空領域首屈一指的一級金屬積層製造商Sintavia, LLC (“Sintavia”)的投資。雙方共同宣佈，繼SCOA在2018年的初始投資後進行的本次少數股權投資，將用於資助Sintavia迅速發展的業務，為全球最大的航太和太空公司提供積層製造零件。該交易的條款未揭露。

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該項投資將協助Sintavia擴大透過積層製造生產的飛行關鍵零件的生產能力，同時繼續提高其業界領先的技術能力。除了財務投資外，SCOA和Sintavia還將繼續尋找機會，以將Sintavia一流的基層製造與設計能力應用於住友商事集團的全球工業活動。

Sintavia執行長兼Neff Capital Management LLC（Sintavia的大股東）執行合夥人Brian R. Neff表示：「我們將SCOA真正視為Sintavia的長期合作夥伴，並為擴大我們現有的合作關係感到高興。憑藉這項投資，我們將進一步與致力於支援我們持續成長的積層製造領域的全球思想領導者結盟。」

SCOA建築與運輸系統集團資深副總裁兼總經理Kevin Hyuga表示：「自從我們在2018年進行初始投資以來，Sintavia在如此短時間內建立的領導地位和成長令我們留下深刻的印象。我們看到了未來透過這種合作關係可持續創造綜效，並期待繼續幫助Sintavia支持航太和太空產業。此外，Sintavia非常符合本公司的永續發展目標。透過其技術，Sintavia能夠減少積層製造生產過程中的浪費，使最終產品能夠減輕飛行器的重量，從而最終減少溫室氣體排放並幫助建立更具永續性的社會。」

這項交易預期將在慣常監管審查後於2020年下半年完成。 RBC Capital Markets在本次交易中擔任Sintavia的獨家顧問。

關於住友商事美洲分公司

住友商事美洲分公司(SCOA)成立於1952年，總部位於紐約市，在美國主要城市設有八個辦事處。SCOA是全球首屈一指的商品和服務貿易商之一住友商事株式會社(Sumitomo Corporation)最大的子公司。作為一家綜合性企業，公司已成為跨國專案的主要籌劃者、思想宣導者、重要的國際投資者和金融機構，以及透過遍佈世界各地的辦事處網路，進行產品分銷和全球通訊的強大力量。其核心業務部門包括管狀產品、環境和基礎設施、鋼鐵和非鐵金屬、運輸和建築系統、化學品和電子產品、媒體和物聯網應用程式、房地產、礦產資源和能源以及食品。查詢詳情，請造訪www.sumitomocorp.com。

關於Sintavia

Sintavia是航太和太空工業應用積層製造的全球領導者。借助高速印表機和同時部署的精密後處理設備、全套機械檢測設備，以及整套冶金和粉末實驗室，Sintavia能夠為航太應用改善參數、連續生產並審核優質零件。Sintavia是積層製造商綠色貿易協會(AMGTA)的創始成員，致力於採用業界最高品質標準，擁有多項Nadcap和其他航太認證。如欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.sintavia.com。

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