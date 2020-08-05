住友商事美洲分公司对Sintavia进行战略投资

纽约--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--全球最大商品与服务贸易商之一住友商事株式会社(Sumitomo Corporation)的最大子公司住友商事美洲分公司(Sumitomo Corporation of Americas, “SCOA”)今天宣布，其已达成一项协议，将增加其对总部位于佛罗里达州好莱坞的航空航天领域领先一级金属增材制造商Sintavia, LLC (“Sintavia”)的投资。双方共同宣布，继SCOA在2018年的初始投资后进行的本次少数股权投资将用于资助Sintavia迅速发展的业务，该业务向全球最大的航空航天公司提供增材制造零件。该交易的条款未披露。

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该项投资将帮助Sintavia扩大通过增材制造生产的飞行关键部件的生产能力，同时继续提高其行业领先的技术能力。除了财务投资外，SCOA和Sintavia还将继续寻找机会，以将Sintavia一流的增材制造与设计能力应用于住友商事集团的全球工业活动。

Sintavia首席执行官兼Neff Capital Management LLC（Sintavia的大股东）执行合伙人Brian R. Neff表示：“我们将SCOA真正视为Sintavia的长期合作伙伴，并为扩大我们现有的合作关系感到高兴。通过这项投资，我们将进一步与致力于支持我们持续增长的增材制造领域的全球思想领导者结盟。”

SCOA建筑与运输系统集团高级副总裁兼总经理Kevin Hyuga表示：“自从我们在2018年进行初始投资以来，Sintavia在短时间内的领导力和增长给我们留下了深刻的印象。我们看到了未来可通过这种合作关系实现的持续协同效应，并期待继续帮助Sintavia支持航空航天业。此外，Sintavia非常符合我们公司的可持续发展目标。通过其技术，Sintavia能够减少增材制造生产过程中的浪费，使最终产品能够减轻飞行器的重量，从而最终减少温室气体排放并帮助建立更具可持续性的社会。”

这项交易预计将在惯常监管审查后于2020年下半年完成。 RBC Capital Markets在本次交易中担任Sintavia的独家顾问。

关于住友商事美洲分公司

住友商事美洲分公司(SCOA)成立于1952年，总部位于纽约市，在美国主要城市设有八个办事处。SCOA是全球领先的商品和服务贸易商之一住友商事株式会社(Sumitomo Corporation)最大的子公司。作为一家综合性企业，公司已成为跨国项目的主要组织者、思想倡导者、重要的国际投资者和金融家，以及通过遍布世界各地的办事处网络，实现产品分销和全球通信的一支强大力量。其核心业务部门包括管道产品、环境和基础设施、钢铁和非铁金属、运输和建筑系统、化学品和电子产品、媒体和物联网应用程序、房地产、矿产资源和能源以及食品。垂询详情，请访问www.sumitomocorp.com。

关于Sintavia

Sintavia是航空和航天工业应用增材制造的全球领导者。借助高速打印机和同时部署的精密后处理设备、一整套机械检测设备，以及整套冶金和粉末实验室，Sintavia能够为其航空应用优化参数，连续生产并审核质量部件。Sintavia是增材制造商绿色贸易协会(AMGTA)的创始成员，致力于采用业界最高质量标准，拥有多项Nadcap和其他航空航天认证。如需了解更多信息，请访问http://www.sintavia.com。

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