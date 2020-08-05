Lam Research和VELO3D达成战略协议，使用金属增材制造应用生产半导体资本设备

加州坎贝尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--数字制造创新者VELO3D和Lam Research Corporation (Nasdaq: LRCX)今天宣布了一项联合开发协议，其中包括在半导体行业的金属增材制造(AM)或3D打印应用中就新型材料和设计进行合作。Lam计划在未来五年内大幅增加AM生产的零件数量。

增材制造可将供应链从通常通过减法方法制造的零件生产转变为更高性能的创新设计，使敏捷供应链能够应用工业4.0的原理。VELO3D将面向其Sapphire®打印机来开发对Lam设计和技术至关重要的新型金属合金。Lam Capital还将向VELO3D注入未公开数额的投资。

Lam Research全球运营高级副总裁Kevin Jennings表示：“Lam Research正在利用增材制造作为创新的驱动力，使我们的客户能够构建更小、更快、更强大、更省电的日常电子设备。这项联合开发安排与Lam不断寻求突破产品设计和制造极限的新技术的使命非常吻合。我们很高兴引领半导体行业通过AM为客户提供价值。”

VELO3D首席执行官兼创始人Benny Buller表示：“半导体制造是大批量生产的最好例子之一，Lam需要最高水平的可重复性和一致性，才能实现原子级的精确控制。我们的校准、计量和数字可追溯能力让VELO3D能够很好地为金属3D打印提供信心。这种关系旨在加速Lam持续的设备创新旅程，以供生产尖端微处理器、存储设备和众多相关的产品类型。”

金属AM是以减少对模拟制造方法的依赖为目标的数字化转型运动中大有希望的一个组成部分。从CAD文件开始，AM使用激光器逐层融合精细金属粉末来构建生产金属零件。3D打印可以加快时间表，减少原材料，以及使用传统方法制造起来既困难又昂贵的复杂设计。

VELO3D最近完成了4,000万美元的融资，使公司的总融资额达到1.5亿美元。这笔新投资让该公司能够扩展其技术能力，并在2022年中期之前实现盈利。

Lam Capital是Lam Research的风险投资部门，致力于投资那些以解决当今最具挑战性、最有影响力的问题为使命的创新型公司。从创新的半导体和设备技术到AI和工业4.0技术，Lam Capital投资于正在颠覆其各自行业的初创公司并与他们开展合作。如需了解更多信息，请访问www.lamcapital.com。

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