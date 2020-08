Sumitomo Corporation of Americas réalise un investissement stratégique dans Sintavia

Brian Neff (left), CEO of Sintavia, and Kevin Hyuga (right), SVP and General Manager of Sumitomo Corporation of Americas (2018 file photo) (Photo: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Sumitomo Corporation of Americas (« SCOA »), la plus grande filiale de Sumitomo Corporation, l’un des plus importants négociants de biens et services au monde, a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord pour accroître son investissement dans Sintavia, LLC (« Sintavia »), le premier fabricant d’additifs métalliques de niveau 1 de l’industrie aéronautique et spatiale, basé à Hollywood, en Floride. Les parties ont annoncé conjointement que l’investissement minoritaire, qui fait suite à un investissement initial réalisé par SCOA en 2018, sera utilisé pour financer l’activité en croissance rapide de Sintavia de fourniture de pièces dérivées d’un processus de fabrication additive aux plus grandes sociétés mondiales de l’industrie aéronautique et spatiale. Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués.

L’investissement aidera Sintavia à étendre sa capacité de production de composants produits par fabrication additive critiques pour le vol tout permettant à l’entreprise de poursuivre le développement de ses capacités techniques de pointe. En plus de l’investissement financier, SCOA et Sintavia continueront d’identifier les possibilités d’appliquer les meilleures capacités de fabrication additive et de conception de Sintavia aux activités industrielles mondiales de Sumitomo Corporation Group.

« Nous avons une grande estime pour SCOA en tant que partenaire à long terme de Sintavia et sommes ravis d’étendre notre relation existante. Avec cet investissement, nous nous assurons la collaboration d’un leader d’opinion mondial dans le domaine de la fabrication additive qui s’est engagé à soutenir notre croissance continue », a déclaré Brian R. Neff, PDG de Sintavia et associé directeur de Neff Capital Management LLC, propriétaire majoritaire de Sintavia.

« Depuis notre investissement initial en 2018, nous avons été impressionnés par la vitesse à laquelle Sintavia s’est développée pour finir par décrocher la première place », a déclaré Kevin Hyuga, vice-président principal et directeur général du Groupe Systèmes de construction et de transport de SCOA. « Grâce à ce partenariat, nous prévoyons des synergies continues à l’avenir et nous nous réjouissons de continuer d’aider Sintavia à soutenir l’industrie aéronautique et spatiale. En outre, Sintavia est bien alignée sur les objectifs de développement durable de notre entreprise. Grâce à sa technologie, Sintavia est en mesure de réduire les déchets dérivés des processus de fabrication additive, permettant aux produits finaux de voler plus léger, pour réduire les gaz à effet de serre et contribuer à créer une société plus durable. »

La transaction devrait être clôturée au second semestre 2020 suite aux examens réglementaires d’usage. RBC Capital Markets a agi en qualité de conseiller exclusif de Sintavia dans le cadre de la transaction.

À propos de Sumitomo Corporation of Americas

Fondée en 1952 et basée à New York, la société Sumitomo Corporation of Americas (SCOA) gère huit bureaux dans de grandes villes des États-Unis. SCOA est la plus importante filiale de Sumitomo Corporation, l’un des principaux négociants mondiaux de biens et de services. En tant qu’entreprise intégrée, la société est devenue un important organisateur de projets multinationaux, un expéditeur d’idées, un investisseur et un financier international important, ainsi qu’un puissant moteur de distribution de produits et de communications mondiales via son réseau de bureaux dans le monde entier. Ses principales activités sont les produits tubulaires, l’environnement et les infrastructures, l’acier et les métaux non ferreux, les systèmes de transport et de construction, la chimie et l’électronique, les médias et les applications IdO, l’immobilier, les ressources minérales, l’énergie et l’agroalimentaire. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sumitomocorp.com.

À propos de Sintavia

Sintavia est le leader mondial de la fabrication additive métallique pour l’industrie aéronautique et spatiale. Grâce à ses imprimantes haute vitesse fonctionnant à proximité d’équipements de post-traitement de précision, à ses nombreux équipements complémentaires de test mécanique, et à son laboratoire de métallurgie et de poudre complet, Sintavia est en mesure d’optimiser les paramètres, de fabriquer en série et de procéder au contrôle qualité des pièces destinées aux applications aérospatiales. Membre fondateur de l’Additive Manufacturer Green Trade Association, Sintavia s’est engagée à respecter les normes de qualité les plus élevées de l’industrie. La société détient en outre plusieurs certifications Nadcap et autres accréditations aérospatiales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.sintavia.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.