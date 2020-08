CAMPBELL, Calif.--(BUSINESS WIRE)--L'innovatore produttivo digitale VELO3D e Lam Research Corporation (Nasdaq: LRCX) oggi hanno annunciato un accordo per lo sviluppo congiunto che comprende una collaborazione a nuovi materiali e modelli nella produzione additiva (AM) o nelle applicazioni di stampa in 3D dei metalli per il settore dei semiconduttori. Lam prevede di aumentare in maniera considerevole il volume di parti prodotte da AM nei prossimi cinque anni.

La produzione additiva consente la trasformazione della catena di fornitura dalla produzione di parti tipicamente prodotte con metodi sottrattivi, a modelli innovativi dalle prestazioni superiori che consentono ad agili catene di fornitura di adottare principi di Industry 4.0.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.