CAMPBELL, Californië--(BUSINESS WIRE)--Digitale productie-innovator VELO3D en Lam Research Corporation (Nasdaq: LRCX) hebben vandaag een gezamenlijke ontwikkelingsovereenkomst aangekondigd die samenwerking omvat op het gebied van nieuwe materialen en ontwerpen in metaaladditiefproductie (AM) of 3D-printtoepassingen voor de halfgeleiderindustrie. Lam is van plan het volume van door AM geproduceerde onderdelen de komende vijf jaar aanzienlijk te vergroten.

Additive manufacturing maakt de transformatie van de supply chain mogelijk van de productie van onderdelen die doorgaans met subtractieve methoden zijn vervaardigd, naar innovatieve ontwerpen met hogere prestaties die flexibele supply chains in staat stellen de Industry 4.0-principes over te nemen. VELO3D zal nieuwe metaallegeringen ontwikkelen op zijn Sapphire®-printer die essentieel zijn voor Lam-ontwerpen en -technologieën. Lam Capital zal ook een niet bekendgemaakt bedrag in VELO3D investeren.

“Lam Research maakt gebruik van additieve productie als aanjager van de innovatie waarmee onze klanten kleinere, snellere, krachtigere en energiezuinige elektronische apparaten kunnen bouwen voor dagelijks gebruik”, zegt Kevin Jennings, senior vice president Global Operations bij Lam Research . “Deze gezamenlijke ontwikkelingsregeling past goed bij Lam’s missie om voortdurend nieuwe technologieën te zoeken die de grenzen van productontwerp en fabricage verleggen. We zijn verheugd om de halfgeleiderindustrie te leiden in het leveren van waarde aan onze klanten van AM.”

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.