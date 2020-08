Imricor announces first sales partnership with Philips. (Photo: Business Wire)

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--Imricor Medical Systems, Inc. (Company of Imricor) (ASX: IMR), de wereldleider in MRI-geleide cardiale ablatieproducten, kondigt met genoegen de eerste verkoopsamenwerking aan met Philips, een wereldleider in de gezondheidszorg technologie.

De verkoopsamenwerking biedt Philips niet-exclusieve rechten om Imricor’s Advantage-MR-systeem opnieuw te verkopen, samen met Philips ‘toonaangevende MRI-scanners in Europese landen die de CE-markering herkennen. Deze overeenkomst is de eerste door Imricor ondertekende overeenkomst.

Imricor’s voorzitter en CEO, Steve Wedan zei: “Deze overeenkomst is een belangrijke mijlpaal voor Imricor, waardoor Philips het voortouw kan nemen bij het stimuleren van de acceptatie van iCMR-labs en ons in staat kan stellen ons te concentreren op het ondersteunen van het gebruik, ons portfolio van verbruiksartikelen te vergroten en onze indicaties voor gebruik. Op deze manier maken we allemaal gebruik van onze sterke punten terwijl we samenwerken om een nieuwe zorgstandaard te leveren bij de behandeling van hartritmestoornissen.”

