Sumitomo Corporation of Americas effettua un investimento strategico in Sintavia

Brian Neff (left), CEO of Sintavia, and Kevin Hyuga (right), SVP and General Manager of Sumitomo Corporation of Americas (2018 file photo) (Photo: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Sumitomo Corporation of Americas (“SCOA”), la maggiore consociata di Sumitomo Corporation, uno dei più grandi trader al mondo di beni e servizi, ha annunciato oggi la stipula di un accordo per un ulteriore investimento in Sintavia, LLC (“Sintavia”), azienda produttrice di additivi metallici di Livello 1 per i settori spaziale e aerospaziale con quartier generale a Hollywood, in Florida. Le parti hanno annunciato congiuntamente che l’investimento di minoranza, che segue l’investimento iniziale effettuato da SCOA nel 2018, sarà destinato al finanziamento delle attività in rapida crescita di Sintavia relative alla fornitura di componenti realizzati tramite processi di manifattura additiva ai maggiori operatori dei settori spaziale e aerospaziale a livello mondiale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.