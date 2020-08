Brian Neff (left), CEO of Sintavia, and Kevin Hyuga (right), SVP and General Manager of Sumitomo Corporation of Americas (2018 file photo) (Photo: Business Wire)

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Sumitomo Corporation of Americas (“SCOA”), de grootste dochteronderneming van Sumitomo Corporation, een van ‘s werelds grootste handelaren in goederen en diensten, kondigde vandaag aan dat het een overeenkomst is aangegaan om haar investering in Sintavia te verhogen , LLC (“Sintavia”), de toonaangevende fabrikant van metaaladditieven van de ruimtevaart- en ruimtevaartindustrie, gevestigd in Hollywood, FL. De partijen hebben gezamenlijk aangekondigd dat de minderheidsinvestering, die volgt op een initiële investering van SCOA in 2018, zal worden gebruikt om Sintavia’s snelgroeiende bedrijf van het leveren van additief vervaardigde onderdelen aan ‘s werelds grootste ruimtevaart- en ruimtevaartbedrijven te financieren. De voorwaarden van de deal zijn niet bekendgemaakt.

De investering zal Sintavia helpen haar productiecapaciteit op te schalen voor vluchtkritische componenten die worden geproduceerd via additieve productie, terwijl het haar toonaangevende technische capaciteiten blijft verbeteren. Naast de financiële investering zullen SCOA en Sintavia doorgaan met het identificeren van mogelijkheden om Sintavia’s best-in-class additieve productie- en ontwerpmogelijkheden toe te passen op de wereldwijde industriële activiteiten van Sumitomo Corporation Group.

“We waarderen SCOA als een langdurige partner voor Sintavia en zijn verheugd om onze bestaande relatie uit te breiden. Met deze investering sluiten we ons verder aan bij een wereldwijde thought leader in additive manufacturing die zich inzet voor het ondersteunen van onze voortdurende groei ‘, aldus Brian R. Neff, Sintavia’s Chief Executive Officer en Managing Partner van Neff Capital Management LLC, de meerderheidsaandeelhouder van Sintavia.

